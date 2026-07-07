Avocatul lui Viorel Pașca afirmă că Asociația „Dumbrava” a primit o amendă record de la ITM după ce DIICOT a pus sechestru pe toate bunurile şi conturile. Inadvertenţa din documente

Avocatul Răzvan Doseanu susține că asociația patronată de Viorel Paşca, „Dumbrava” a primit o amendă record de la ITM Bihor, în contextul anchetei din Dosarul „azilelor groazei”, după ce DIICOT a instituit sechestru pe averea şi conturile familiei Paşca şi asociaţiei patronate de aceştia.

Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Paşca, cercetat de procurorii DIICOT în Dosarul „azilelor groazei” din Bihor, care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, exploatarea persoanelor vulnerabile, înșelăciune și spălare de bani, îşi continuă „cruciada” în mediul online în sprijinul clientului său.

În cursul serii de miercuri, 7 iulie, el a făcut o nouă postare în care anunţă public faptul că Asociația „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă” a fost amendată cu o sumă record de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, precizând că aceasta vine după ce procurorii DIICOT au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile şi pe conturile familiei Paşca, dar şi pe cele ale Asociaţiei „Dumbrava”.

„Amendă record de 1.000.000 lei (200.000€) de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru Asociația „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”.

Această amendă vine după ce lui Viorel Pașca, familiei și colaboratorilor li s-au luat toți banii cash, li s-au sechestrat toate bunurile mobile și imobile și li s-au poprit toate conturile bancare în cadrul dosarului penal.

Aerul de respirat încă nu a fost sechestrat sau amendat.

Hai să vedem ce mai urmează…”, a scris Răzvan Doseanu pe Facebook, alături de o fotocopie a pocesului-verbal, în care, însă, nu se vede foarte clar care este valoarea amenzii.

În schimb, în colţul din dreapta, sus, se poate observa data la care a fost înregistrat documentul, şi anume 1.07.2026, ceea ce, teoretic, înseamnă că amenda a fost dată în aceeaşi zi în care DIICOT a dispus sechestrul, şi nu după.

Această nouă postare a lui Răzvan Doseanu vine după ce, sâmbătă, 4 iulie, avocatul anunţa, tot pe reţelele sociale, că DIICOT a pus sechestru pe toată averea şi că „practic familia PAȘCA nu mai are în prezent niciun fel de bani ca să supraviețuiască”.