Luni, 18 Mai 2026
Video „Autostrada cu tuneluri", la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea

Doi ani au trecut de la startul lucrărilor pe „Autostrada cu tuneluri” din vestul României, care, odată finalizată, va conecta frontiera de vest, pe autostradă, cu orașele din centrul țării. Autostrada ar trebui finalizată în 2026, spun oficiali ai Ministerului Transporturilor.

Lucrările la unul dintre cele mai complexe tronsoane de autostradă din România se apropie de termenul de finalizare, după doi ani de la începerea lor.

Doi ani de la începerea lucrărilor

În 29 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor a emis prima autorizație de construire pentru tronsonul Margina – Holdea, cu o lungime totală de 13,5 kilometri, construit în vestul României, în județele Timiș și Hunedoara.

Lucrările au început în mai 2024, pe un traseu de aproximativ nouă kilometri al autostrăzii, între Holdea, județul Hunedoara, și Margina, județul Timiș, exceptând însă segmentul cel mai complex al autostrăzii: cele două tuneluri cu patru galerii, cu o lungime totală de 4,6 kilometri, și viaductele și pasajele construite în completarea lor.

În august 2024, a fost emisă autorizația de construire și pentru cele două tuneluri, completate de trei pasaje. Primul tunel, T1, are o lungime de 367,5 metri pe o galerie și 415 metri pe cealaltă, iar al doilea, T2, are galerii de 1.985 de metri și 1.825 de metri.

Cele două tuneluri sunt completate de trei pasaje. Primul, cu o lungime de 213 metri, este construit în zona Holdea, la ieșirea din Tunelul Mare. Al doilea, cu o lungime de 121 de metri, leagă capetele celor două tuneluri, iar al treilea este un viaduct de 1.085 de metri, amplasat la capătul tunelului mic de la Nemeșești, peste calea ferată.

De asemenea, sunt necesare lucrări și la un alt segment al acestei autostrăzi, de circa patru kilometri, care a fost finalizat în 2017 și lăsat în conservare. Secțiunea a făcut parte din lotul 2 al Autostrăzii Lugoj – Deva, în lungime de 28,5 kilometri, între localitățile Coșevița și Traian Vuia. Pe acest tronson din județul Timiș, lucrările au început în 2013, iar în martie 2017 au fost inaugurați 15 kilometri între Traian Vuia și Margina.

Din ceilalți 13 kilometri, bucata de patru kilometri construită dincolo de nodul Margina, spre Holdea, a rămas în conservare, iar restul de nouă kilometri a trebuit reproiectat și construit de la zero, între Margina și Holdea, cuprinzând tunelurile care nu au fost incluse în traseul inițial al autostrăzii.

Cele două ecoducte de pe secțiunea Margina - Holdea au fost proiectate pentru a evita debleele adânci, riscurile de instabilitate și impactul negativ asupra mediului, conform acordului de mediu, revizuit în 2013. Contractul pentru proiectarea și execuția „autostrăzii cu tuneluri” a fost semnat în octombrie 2022, având atunci un termen de realizare în 45 de luni (11 luni proiectare și 34 de luni execuție), respectiv anul 2026.

Sunt așteptate grinzile și străpungerea Tunelului Mare

În prezent, la doi ani de la începerea lucrărilor, progresul fizic pe șantierul autostrăzii se apropie de 60 la sută. Potrivit CNAIR, la Tunelu Mic (T1) au fost finalizate excavațiile, lucrările de torcretare și fundațiile boltei întoarse în ambele galerii, iar lucrările de montare a hidroizolației se apropie de final. La Tunelul Mare (T2), săpăturile au trecut de jumătatea galeriilor și se lucrează în opt fronturi, rămânând de excavat mai puțin de un kilometru din fiecare galerie.

Pe restul traseului terasamentele și structurile viaductelor și pasajelor au fost realizate, iar în următoarea perioadă este așteptată începerea montării celor peste 450 de grinzi de beton, care vor fi construite la Margina.

„A fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi care vor fi montate pe poduri și viaducte.Contractul în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA) este finanțat prin Planul Național de redresare și reziliență (PNRR) și trebuie finalizat anul acesta. În momentul în care secțiunea Margina-Holdea va fi deschisă, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri”, informa recent, Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Lucrările la segmentul lipsă din Autopstrada Lugoj - Deva au termen de finalizare primul trimestrul al anului 2027, deși oficialii CNAIR și ai Ministerului Transporturilor s-au arătat până în prezent optimiști în privința inaugurării sale, estimând finalizarea ei în 2026. Tronsonul Margina – Holdea face parte din Autostrada A1 Lugoj – Deva (Autostrada Vestului), care va avea în total 100 de kilometri și traversează județele Timiș și Hunedoara, în vestul României.

Odată cu inaugurarea „autostrăzii cu tuneluri”, va exista o legătură completă pe autostradă între orașele din centrul României (Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș) cu orașele Arad și Timișoara și cu frontiera de vest de la Nădlac, cu Ungaria.

