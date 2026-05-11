Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis în 2025

Aflată în șantier din 2025, Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș a depășit pragul de 30 la sută pe unele segmente. Pe traseu au fost montate primele grinzi la viitoarele poduri și viaducte, cele mai complexe lucrări ale proiectului, alături de nodul rutier Boița.

Autostrada Sibiu - Făgăraș, pe Valea Avrigului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Primele poduri și viaducte au căpătat formă pe traseul Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, intrată în șantier la începutul anului 2025. Autostrada din „Țara Oltului” sau „Țara Făgărașului” urmează o rută aproape paralelă cu valea Oltului, pe cursul său superior, între localitățile Boița, din județul Sibiu, aflată la circa 20 de kilometri de Sibiu, și Făgăraș, din județul Brașov.

De o parte a viitoarei autostrăzi se înșiră satele cu origini românești și săsești din zona colinară de la nord de Carpați, iar de cealaltă parte, ca un adevărat zid înălțat peste lunca Oltului, Munții Făgărașului captivează atenția călătorilor de pe Drumul Național 1 Sibiu – Brașov.

Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, cu o lungime de 68 de kilometri, a fost împărțită în patru segmente, toate fiind construite de aceeași companie, Makyol. Consorțiul din Turcia a câștigat contractele, în valoare totală de aproximativ 6,5 miliarde de lei, fără TVA, în 2023, având la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția fiecărui tronson.

Peste un an de la începutul lucrărilor

Lucrările la Autostrada A13 au început în decembrie 2024, pe Lotul 3 Arpașu de Jos – Sâmbăta de Jos, cu o lungime de 18 kilometri. Pe acest tronson, potrivit Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al proiectului a ajuns la 35 la sută, iar construcția are termen de finalizare anul 2027.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov informa recent că în șantier erau mobilizați aproximativ 500 de oameni și peste 150 de utilaje.

„Constructorul se concentrează în această perioadă pe realizarea celor 27 de structuri — poduri, pasaje, viaducte —, a fost pusă în funcțiune și fabrica de grinzi de beton și se asamblează și primele structuri metalice”, arăta DRDP Brașov.

În mai 2025 a intrat în șantier și Lotul 2 al Autostrăzii A13, pe traseul Avrig – Mârșa – Arpașu de Jos, cu o lungime de 20 de kilometri. Aici, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 30 la sută, iar pe șantier erau mobilizați circa 400 de muncitori și peste 150 de utilaje.

„Lucrările s-au concentrat pe turnarea fundațiilor și a structurilor de beton și au fost montate și primele grinzi de beton pe poduri și pasaje”, informa recent DRDP Brașov. Până în 2028, constructorii vor trebui să finalizeze segmentul de autostradă.

În iulie 2025, constructorii au început lucrările la Lotul 4 al autostrăzii, între Sâmbăta de Sus și municipiul Făgăraș, pe o lungime de 16 kilometri, precum și la drumul de legătură cu DN1 Sibiu – Brașov, de 5,6 kilometri. Stadiul fizic al proiectului a ajuns la 20 la sută pe acest tronson, a cărui finalizare este așteptată în 2028.

Tronsonul 1 al autostrăzii, între localitățile Boița și Avrig, a intrat în lucru în august 2025, iar în prezent stadiul lucrărilor a ajuns la 9 la sută. Acest segment este și cel mai complex al viitoarei autostrăzi, pe el fiind construit nodul Boița, care va asigura interconectarea la viteze mari dintre autostrăzile A1 (video) și A13 și Drumul Național 7.

Kilometrul zero al Autostrăzii Sibiu – Pitești. Tunelul Boița prinde contur printre viaductele aflate în construcție

„Nodul rutier cuprinde numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri, pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile”, a transmis CNAIR.

Nodurile, porți spre zonele turistice din Făgăraș

Pe traseul autostrăzii vor mai fi construite noduri rutiere la Mârșa/Avrig, Arpașu, Sâmbăta, Victoria, Ileni și Făgăraș. Fiecare dintre cele șase noduri va putea fi folosit ca ieșire spre zonele turistice de la poalele Făgărașului.

Autostrada Făgăraș în șantier, pe Valea Avrigului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL
Nodul Boița leagă autostrada de Valea Oltului, vechea trecătoare prin Carpați între regiunile istorice ale Transilvaniei și Munteniei. Traversată de DN7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea și, din anii următori, de Autostrada A1 Sibiu – Pitești, Valea Oltului este o poartă de acces a turiștilor spre Munții Făgăraș, Cozia, Lotrului și Parâng, dar și spre stațiunile balneare de pe Valea Oltului: Călimănești – Căciulata, Govora și Olănești.

Nodul Avrig îi aduce pe turiști pe văile Avrigului și Porumbacului, dezvoltate în ultimii ani la poalele Făgărașului, odată cu investițiile în mai multe parcuri de distracții și zone de agrement. De aici, călătorii pot urca spre înălțimile Făgărașului, pe traseul lacului glaciar Avrig, ori pot continua călătoria spre zona colinară împânzită de sate cu specific săsesc.

Noile autostrăzi care golesc drumurile naționale și amenință afacerile de pe marginea șoselelor

Nodul Arpașu va lega autostrada de Transfăgărășan (DN 7C), cel mai spectaculos drum montan din România, care traversează Carpații pe crestele Făgărașului, legând județele Argeș și Sibiu. Traseul său începe din zona satului Cârțișoara și urcă spre Cascada Bâlea și căldarea Bâlea, ajungând până la altitudinea de 2.042 de metri, în apropiere de Lacul Bâlea. După traversarea tunelului montan Bâlea–Capra, drumul coboară spre Valea Argeșului, pe lângă Lacul Vidraru și Cetatea Poenari, până la Curtea de Argeș.

Nodul de autostradă Sâmbăta va facilita accesul turiștilor spre mănăstirea din Sâmbăta de Sus, un loc de pelerinaj căutat de români. Mănăstirea unde a slujit și duhovnicul Arsenie Boca a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVII-lea de familia domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Nodul Victoria va lega autostrada de orașul Victoria, și el un punct de plecare pe traseele turistice spre cele mai înalte vârfuri din Făgăraș: Viștea Mare (2.527 de metri), Negoiu (2.535 de metri) și Moldoveanu (2.544 de metri).

Nodurile Ileni și Făgăraș leagă autostrada de orașul Făgăraș, căutat de turiști pentru cetatea sa medievală, restaurată în ultimii ani.

