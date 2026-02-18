Autoritățile române și moldovene au destructurat o rețea de fraude financiare online. Peste un milion de lei prejudiciu

Autoritățile din România și Republica Moldova au destructurat o rețea de „investment scam”, care au fraudat peste un milion de lei prin platforme fictive de investiții.

„În cadrul unei acțiuni operative comune desfășurate la data de 17 februarie 2026, autoritățile din România și Republica Moldova au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară într-un dosar complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune prin metoda „investment scam”, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Operațiunea a fost realizată de polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul I.P.J. Suceava, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în baza unei echipe comune de anchetă, sub egida EUROJUST, constituită între România și Republica Moldova”, au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Concret, polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – D.G.P.M.B., cu sprijinul I.P.J. Suceava, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Suceava, la sediile a două societăți comerciale cu privire la care au rezultat indicii că ar fi fost utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prin modul de operare „investment scam”.

Potrivit sursei citate, acțiunea s-a desfășurat în cadrul unei operațiuni comune cu autoritățile din Republica Moldova, context în care, simultan, pe teritoriul municipiului Chișinău, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară la adresele unor suspecți cu privire la care au rezultat indicii că ar fi coordonat activitatea unor operatori din cadrul unor call center-uri implicate în comiterea faptelor ce fac obiectul prezentului dosar penal.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 01.01.2025 - 30.08.2025, autorii, acționând în cadrul unor organizații de tip call center, cu sediul faptic pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au acționat și în afara granițelor, s-au recomandat ca fiind brokeri financiari, ori reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanți în investiții financiare”, se mai arată în comunicat.

Persoanele cercetate ar fi indus în eroare persoanele vătămate, determinându-le să investească sume de bani pe platforme online fictive.

Într-un caz documentat, o persoană a fost determinată să investească suma de 2.438 lei într-o platformă de investiții, să instaleze aplicația de control la distanță AnyDesk, sub pretextul facilitării monitorizării investiției.

Ulterior, autorii au accesat fără drept contul bancar al persoanei vătămate și au efectuat, fără acordul acesteia, cinci tranzacții financiare în cuantum total de 226.600 lei, către mai multe conturi bancare controlate de aceștia.

Pe parcursul anchetei au fost identificate 15 victime, prejudiciate cu peste 1.000.000 de lei, fiind induse în eroare prin intermediul unor call center-uri organizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, în urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate patru persoane bănuite că ar fi coordonat activitatea infracțională desfășurată prin intermediul unor call center-uri, iar pe teritoriul României perchezițiile au fost realizate în vederea consolidării materialului probator privind legăturile financiare dintre o societate comercială din Republica Moldova și două societăți comerciale din România, între care există relații economice infracționale.

În urma perchezițiilor efectuate de autoritățile moldovene, au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare, respectiv sume de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.

„Dosarul penal este instrumentat la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de: înșelăciune; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos; acces ilegal la un sistem informatic”, se mai arată în comunicat.

În urma relaționării operative cu autoritățile din Republica Moldova, la data de 26.12.2025, a fost încheiat acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team – JIT) între România - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Republica Moldova - Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni.

Cooperarea judiciară și polițienească s-a realizat între Poliția Română - D.G.P.M.B. - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova - Inspectoratul General al Poliției - Inspectoratul Național de Investigații - Direcția Combaterea Criminalității Organizate.

Autoritățile le recomandă oamenilor să nu ofere date bancare sau date de acces la conturi online unor persoane necunoscute, ă nu instaleze aplicații de control la distanță la solicitarea unor presupuși consultanți financiari, să verifice autenticitatea platformelor de investiții înainte de a transfera sume de bani și să sesizeze imediat autoritățile în cazul în care suspectează că au fost victimele unei fraude.