Percheziții în municipiul București și trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Un cadru militar activ, vizat de anchetă

Luni dimineață sunt cinci percheziții domiciliare în București, Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede în care este implicat un cadru militar activ. Procurori din cadrul Secția parchetelor militare a Parchetul General, împreună cu polițiști specializați în investigarea criminalității economice acționează împreună.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, descinderile au loc la domiciliul unei persoane fizice – cadru militar activ – precum și la sediile a două societăți comerciale, în scopul completării materialului probator și al dispunerii de măsuri asigurătorii.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2021–2024, militarul, împreună cu mai multe persoane din anturajul său, ar fi determinat, prin inducere în eroare, mai multe victime să investească pe o platformă online creată special în acest scop, fiind convinse să achiziționeze criptomonede.

Conform procurorilor, prin utilizarea unor metode înșelătoare, sumele investite de persoanele vătămate ar fi fost transferate, în realitate, în conturile bancare deținute de cadrul militar. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei.

„În funcție de rezultatul activităților operative, vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, precizează Parchetul General în comunicat.