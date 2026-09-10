AUR vrea pedepse pentru lipsa de patriotism. Oficialii care nu sărută drapelul, amendați cu 10.000 de lei

Un proiect de lege inițiat de parlamentari AUR și susținut inclusiv de aleși ai PSD și PNL propune modificări importante pentru modul în care este marcată Ziua Drapelului Național, sărbătorită în fiecare an pe 26 iunie. Printre prevederi se numără obligații pentru oficiali, televiziuni și radiouri, dar și amenzi consistente pentru cei care nu respectă noile reguli.

Ziua Drapelului ar putea veni cu reguli stricte. Foto: Shutterstock

Proiectul a trecut deja de Senat și se află în dezbaterea Camerei Deputaților. Raportul Comisiei pentru apărare a fost amânat miercuri cu o săptămână, potrivit G4Media, care a consultat documentul.

Una dintre cele mai controversate prevederi îi vizează pe reprezentanții autorităților care participă la ceremoniile dedicate Zilei Drapelului. Aceștia ar urma să fie obligați să sărute drapelul național în cadrul manifestărilor oficiale. Refuzul ar putea fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Proiectul prevede și o sancțiune mult mai severă pentru oficialii care aleg să nu participe la ceremoniile organizate cu această ocazie. Potrivit inițiativei legislative, cei care se „sustrag voluntar” de la astfel de evenimente ar putea fi cercetați penal pentru abuz în serviciu.

Inițiatorii propun ca obligația de promovare a Zilei Drapelului să se extindă și asupra televiziunilor și radiourilor private, nu doar asupra instituțiilor publice de media.

Posturile audiovizuale ar trebui să aloce cel puțin 30 de minute din program, pe parcursul zilei de 26 iunie, unor materiale dedicate sărbătorii. Nerespectarea acestei obligații ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 20.000 de lei.

O altă prevedere stabilește că ceremoniile de ridicare a drapelului pe catarg ar deveni obligatorii în toate unitățile de învățământ din România.

„Piața Tricolorului”, în fiecare oraș și municipiu

Proiectul prevede și amenajarea unei „Piețe a Tricolorului” în toate orașele și municipiile din țară. Autoritățile locale ar urma să stabilească locul în care va fi amenajat acest spațiu.

În piață ar trebui instalat un catarg cu o înălțime de 30 de metri. De Ziua Drapelului, pe acesta ar urma să fie arborat un steag cu dimensiunile de 300 pe 200 de centimetri.

Inițiativa legislativă stabilește inclusiv textul rugăciunii care ar urma să fie rostită de preoți în timpul ceremoniilor: „Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează Drapelul Național al României! Că sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Guvernul și Comisia de Învățământ au dat aviz negativ

Proiectul nu beneficiază însă de susținere din partea tuturor structurilor parlamentare. Guvernul și Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților au emis avize negative.

În schimb, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a transmis un aviz favorabil.

Inițiativa urmează să fie analizată în continuare de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.