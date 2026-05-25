Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Jaqueline Cristian părăsește Roland Garros din primul tur. Steagul României, ținut sus de o singură tenismenă

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian (27 de ani, 32 WTA) a fost eliminată de la Roland Garros luni seară, cedând în 3 seturi în fața unei rivale mai slab cotate, uzbeka Kamilla Rakhimova (24 de ani, 89 WTA). Rivala s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-4, după 3 ore de joc și s-a calificat în turul secund.

Cristian avea speranțe mari la Paris FOTO EPA

„Jaq” părăsește Parisul cu un premiu de 87.000€ și trage ponoasele pentru parcursul lung și obositor de la turneul de săptămâna trecută, de la Strasbourg, unde a atins faza semifinalelor.

Rakhimova era condusă cu 2-1 la general. Românca își adjudecase ultimele două dueluri directe, iar acum balanța s-a echilibrat.

România mai este reprezentată pe tabloul principal de simplu de către Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA), care a învins-o duminică seară pe tânăra jucătoare franceză Ksenia Efremova (17 ani, 625 WTA), cu 6-3, 6-1.

În prima zi de concurs, Gabriela Ruse a abandonat din pricina problemelor medicale.

