Alegerea anvelopelor – ce contează cu adevărat și ce ignoră mulți șoferi

Foto: Michelin

În toată Europa, șoferii aleg anvelope fără să înțeleagă pe deplin ce influențează cu adevărat siguranța, concentrându-se adesea pe informațiile greșite și trecând cu vederea factori esențiali precum performanța la frânare și aderența.

Dar până să ajung la vorbele experților, ținând cont că am trecut de ceva vreme de borna a 20 de ani pe plantația „jurnalist auto”, am reușit să-mi sedimentez cu precizie ce doresc de la o anvelopă, fie ea de iarnă, fie ea de vară. Apropo, încă fac parte din cei care preferă un set de anvelope de iarnă și unul de vară. Chiar dacă în ultima vreme m-am intersectat cu anvelope all-season de la mai mulți producători, și trebuie să recunosc, au lăsat o impresie pozitivă asupra mea.

Nu mai departe de primăvara aceasta, când am plecat în turul Cars and Roads Austria by Michelin, unde modelele din tur au fost echipate cu anvelope CrossClimate. Și da, au fost extrem de utile, plecarea din țară spre Austria a fost acompaniată de un episod de iarnă la granița dintre aprilie și mai. În plus, am avut liniște pe toate trecătorile montane din Austria unde zăpada încă era la ea acasă, chiar dacă banda de rulare era curățată la negru, dar temperaturile la nivelul suprafeței de rulare nu favorizau o anvelopă de vară.

1/5 Foto: Michelin

Revenind. Mașina personală a venit cu un set de anvelope care nu pot spune că mi-au oferit satisfacție. Ele au coeficient bun la capitolul rezistență la înaintare, contribuie la un consum ceva mai mic, dar aderența pe ud destul de slabă, direcție ușor imprecisă și o tendință subviratorie pronunțată m-au determinat să le schimb. Și am trecut de la o anvelopă cu o notă de 6.6 oferită de tyrereviews.com (organizație independentă de testare și evaluare a performanțelor oferite de anvelope), la o anvelopă cu o notă de 9.6 oferită de aceiași organizație. Am optat pentru Michelin Pilot Sport 4 SUV, iar principalele caracteristici pe care le-am urmărit au fost:

1. Performanțele pe carosabil ud – frânare, manevrabilitate și aderență

2. Rezistența la acvaplanare - în linie dreaptă și pe viraje

3. Manevrabilitate pe uscat și dinamică

Ce am sacrificat voluntar? Păi eficiența, este o anvelopă cu rating D pe eticheta europeană privind consumul de carburant. Dar comportamentul mașinii s-a schimbat radical în bine. Pentru anvelope de iarnă, optat pentru unele care pe același site au o notă de 9.9.

Celei mai frecvente greșeli legate de siguranța anvelopelor

Studiile recente realizate pe piețe precum Grecia și Turcia arată amploarea problemei. Deși aproape toți șoferii consideră importantă vechimea anvelopei atunci când cumpără anvelope noi (94% și 97%), doar 4 din 10 (37% în Grecia; 41% în Turcia) înțeleg ce înseamnă, de fapt, marcajul DOT și în ce măsură este relevant din perspectiva siguranței și performanței. Gradul de cunoaștere a recomandărilor oficiale rămâne redus: mai puțin de o treime dintre respondenți sunt familiarizați cu ghidurile privind îmbătrânirea anvelopelor, iar mulți se bazează în principal pe sfaturile primite la punctul de vânzare. Important este că aproape toți spun că și-ar schimba comportamentul dacă ar avea acces la informații mai clare și mai ușor de înțeles.

Foto: adevărul

Acest decalaj dintre percepție și înțelegere este unul dintre motivele principale pentru care experții cer o abordare mai amplă asupra elementelor care definesc cu adevărat siguranța unei anvelope.

În ciuda progreselor din inginerie, testare și știința siguranței, mulți utilizatori încă iau această decizie după o singură privire aruncată asupra unui număr ștanțat pe flancul anvelopei, codul DOT.

Este un reflex ușor de înțeles. Într-o lume în care prospețimea contează la alimente sau cosmetice este tentant să credem că o anvelopă mai nouă este automat și o anvelopă mai bună. Dar anvelopele au o poveste diferită, mai interesantă, construită pe inovație și testare riguroasă. Iar această poveste are foarte puțin de-a face cu săptămâna în care au fost produse.

Atunci când sunt depozitate în condiții adecvate, respectând instrucțiunile standard ale producătorului, cum ar fi păstrarea anvelopelor într-un mediu uscat și ventilat, ferit de lumina directă a soarelui, căldură, surse de ozon și substanțe chimice, anvelopele își păstrează proprietățile esențiale ani de zile. Aceste condiții pot fi obținute prin practici normale de depozitare și distribuție. Îmbătrânirea relevantă pentru performanță începe odată ce anvelopa este montată și utilizată.Ceea ce contează cu adevărat atunci când alegi anvelope nu este data la care au fost produse, ci modul în care performează în timp.

Anvelopele: legătura esențială cu siguranța

Anvelopele sunt singurul punct de contact dintre vehicul și carosabil, ceea ce le face esențiale pentru distanța de frânare, stabilitatea în manevrare și aderența în diferite condiții meteo. La alegerea anvelopelor, specialiștii recomandă ca șoferii să acorde prioritate factorilor care influențează cel mai mult siguranța reală în trafic:

Reperul anvelopelor sport evoluează - Michelin Pilot Sport 5

1. Performanța la frânare, în special pe carosabil umed

2. Aderența și controlul, în situații reale de condus

3. Durabilitatea și fiabilitatea pe termen lung

4. Rezultate verificate din teste independente și de pe eticheta europeană a anvelopelor

Astăzi, mai mult ca oricând, sustenabilitatea capătă tot mai multă importanță: o anvelopă care durează mai mult și oferă siguranță pe întreaga durată de viață este benefică atât pentru bugetul șoferului, cât și pentru mediu.

Îmbătrânirea anvelopei începe de la data montării, nu de la data producției

Anvelopele certificate pentru utilizare în SUA și Canada includ pe flanc un cod DOT (Department of Transportation). Ultimele patru cifre indică săptămâna și anul în care anvelopa a fost fabricată; de exemplu, o anvelopă marcată „DOT XXXX 3525” a fost produsă în săptămâna 35 din anul 2025.

Potrivit European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO), îmbătrânirea anvelopei nu poate fi evaluată doar pe baza datei de fabricație, deoarece factori din utilizarea reală, precum căldura, sarcina și condițiile de exploatare, sunt principalii factori care influențează îmbătrânirea.

Potrivit dealerilor de anvelope, mulți șoferi intră încă în magazinele de anvelope întrebând doar despre codul DOT, însă să te concentrezi exclusiv pe DOT este cam ca și cum ai judeca o mașină după anul înmatriculării, nu după felul în care se comportă efectiv pe drum. Siguranța ține de modul în care performează o anvelopă, cum frânează, cum aderă și cât de bine rezistă în timp.

Recomandările experților: verifică și înlocuiește

Experții în siguranță auto recomandă includerea inspecțiilor anvelopelor în rutina de întreținere a vehiculului.

Ca regulă generală:

1. Verificare regulată. Practica din industrie susține, în general, ca anvelopele să fie inspectate de un profesionist cel puțin o dată pe an, chiar dacă par în stare bună, și o inspecție sporită după 5 ani de utilizare.

1/3 Foto: Michelin / Nokian

2. Precauție pe termen lung. Anvelopele ar trebui înlocuite ca măsură de precauție, chiar dacă par acceptabile din punct de vedere vizual, iar experții din industrie sugerează înlocuirea preventivă la aproximativ 10 ani. Această recomandare se aplică și anvelopelor de rezervă, care pot fi depozitate până la 5 ani, în condiții adecvate, și apoi utilizate timp de maximum 5 ani, fiind supuse unei inspecții tehnice anuale.

Pe scurt: „Codul DOT nu a fost conceput niciodată ca indicator de siguranță. Șoferii merită să știe că ceea ce îi menține în siguranță este performanța la frânare, aderența și calitatea anvelopei, nu săptămâna în care aceasta a fost produsă. Mai direct spus, anvelopele îmbătrânesc asemenea pantofilor sport, doar din momentul în care începi să le folosești”, potrivit experților în performanța anvelopelor.

Pentru a alege anvelopele în mod corect, experții recomandă:

1. Consultați teste independente – organizațiile auto și publicațiile pentru consumatori oferă comparații de performanță de încredere.

2. Verificați eticheta anvelopei – eticheta EPREL (https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres) indică performanța la frânare pe carosabil umed, eficiența consumului de carburant și nivelul de zgomot.

Un milion de anvelope produse la fabrica din Oradea

Foto: EPREL

3. Alegeți anvelope durabile, care oferă siguranță pe toată durata lor de viață.

4. Cereți sfatul unui specialist – acesta poate recomanda anvelope potrivite în funcție de condițiile de condus, tipul vehiculului și climă.

Date obținute din următoarele studii și cercetări:

1. Studiu realizat de The AA și TireSafe, în perioada mai–iulie 2025, pe un eșantion de peste 22.000 de șoferi din Marea Britanie.

2. Recomandări ETRTO: European Tyre and Rim Technical Organisation, ghid 2025 privind îmbătrânirea anvelopelor.

3. Studiu în rândul consumatorilor, Michelin Grecia și Turcia, 2024.

4. „E.T.R.T.O. Recommendations on tyre service life” din „RECOMMENDATIONS”, ediția 30 aprilie 2020, pag. 15.

5. Michelin Professional Tyre Guide 2024