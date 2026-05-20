Performanțele europene înregistrate de echipele și sportivii români

România a înregistrat în ultimii ani nenumărate performanțe remarcabile în sportul european. Chiar dacă la fotbal nu am avut foarte multe reușite, au existat alte sporturi care au dus steagul României pe podium.

Performanțele din natație, gimnastică, canotaj, lupte sau competiții de club merită să fie cunoscute de către toți românii, așa că le vei putea descoperi și tu în rândurile următoare.

Dacă îți propui și tu să afli care sunt performanțele notabile obținute în ultimii ani de către sportivii și echipele din România, iată care sunt acestea:

David Popovici – record după record

David Popovici este sportivul momentului în România, care impresionează nu doar prin realizările sale notabile, ci și cu personalitatea sa. Este un model al generațiilor noi, iar asta pe bună dreptate.

Acesta a devenit cunoscut în întreaga lume pentru performanțele remarcabile obținute în majoritatea competițiilor la care a participat.

Prestația de excepție de la Campionatele Europene de Natație U23 este una dintre cele mai importante realizări obținute de acesta în ultimii ani.

David a reușit să își doboare propriul record european în proba de 100 metri liber masculin, obținând timpul de 46,71 secunde.

Timpul său anterior a fost de 46,86 secunde, fiind înregistrat în 2022, atunci când cucerise două medalii de aur atât la Campionatele Mondiale, cât și la Campionatele Europene. Sunt de evidențiat și cele trei titluri mondiale obținute la juniori.

Foarte probabil David Popovici va continua să surprindă lumea întreagă cu performanțele sale, așa că merită să fim cu ochii pe televizor ori de câte ori participă la o nouă competiție, indiferent de nivelul ei.

În așteptarea a noi titluri de campion câștigate de David, ne putem bucura în continuare de fotbalul din România și nu numai.

Drept urmare, aici găsești ce meciuri sunt azi la TV așa că poți arunca o privire.

Chiar dacă suntem departe de titlul de campioni europeni sau mondiali, așa cum reușește David adesea să fie, fotbalul este totuși un sport frumos, pe care îl urmărim cu drag.

Ana Bărbosu – gimnastica revine

România a fost mereu un nume sonor în competițiile din lumea gimnasticii, însă în ultimii ani performanțele erau din ce în ce mai puține.

Cu toate acestea, există încă multe motive pentru a fi optimiști, iar realizarea Anei Bărbosu reprezintă unul dintre ele.

Ana Bărbosu a gustat din succesul olimpic de curând. La doar 18 ani, gimnasta din România a obținut cea mai mare notă la sol: 13,700.

Nota a venit ca o răsplată pentru un exercițiu dinamic, care a readus-o pe podium, după ce a fost aproape de a ieși din lupta pentru medalii.

Câștigarea bronzului de către Ana Bărbosu a marcat o revenire a României pe podium după o perioadă de mai bine de 12 ani distanță de la argintul câștigat de Larisa Iordache.

De asemenea, Ana și-a continuat parcursul câștigând o nouă medalie de bronz, în finala de paralele, precum și argintul la bârnă.

A păstrat ce a avut mai bun pentru final, iar în finala de la sol a dat totul pentru a cuceri medalia de aur.

A fost primul titlu european la nivel de seniori obținut de aceasta, dar ne putem aștepta la multe surprize frumoase din partea ei.

Performanțele României la Canotaj

Canotajul este unul dintre sporturile care ne-a oferit multe bucurii în ultimii ani, iar una dintre cele mai importante performanțe a fost înregistrată la Campionatele Europene de canotaj de la Plovdiv.

România a cucerit nu mai puțin de șase medalii, dintre care trei de aur, două de bronz și una de argint. Am avut reprezentați în șase finale, ceea ce este o performanță cu care ar trebui să ne mândrim cu toții.

Prima medalie de aur a fost obținută la dublu rame feminin, fiind înregistrat și un nou record european (6:49:18). Protagonistele au fost Magdalena Rusu și Simona Radiș.

Aur au obținut și Florin Arteni și Florin Lehaci, la dublu rame masculin. Au înregistrat, la rândul lor, un nou record european: 6:11:57.

A treia medalie de aur a fost câștigată de echipajul masculin de patru rame, aceștia impunându-se cu un avans de mai bine de o secundă față de Croația.

Kaiac-Canoe – Cătălin Chirilă

Performanța lui Cătălin Chirilă la Kaiac-Canoe merită, la rândul său, evidențiată. Sportivul a câștigat al treilea titlu european la rând, ceea ce reprezintă un succes foarte important pentru sportul din România.

Cătălin Chirilă a mai câștigat titlul de campion european și în 2025, după o finală în care a concurat cu favoritul local, Martin Fuksa.

Românul a făcut o cursă tactică ireproșabilă, reușind să preia controlul după 250 de metri. În ciuda atacurilor lui Fuksa, Cătălin Chirilă a rezistat eroic, iar astfel a reușit să câștige titlul de campion european.

De asemenea, a mai reușit să câștige și bronzul la proba neolimpică purtată pe distanța de 500 de metri.

De amintit este și faptul că sportivul a mai câștigat titlul european la Munchen 2022 și Szeged în 2024.

Mihaela Cambei – campioană la haltere

Încheiem cu o altă performanță notabilă și anume cu realizarea vicecampioanei olimpice Mihaela Cambei.

Aceasta a câștigat o medalie de aur și două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia.

Medaliile au fost obținute la categorie 53 kg, în cadrul Campionatelor Mondiale de haltere de la Forde.

În 2024, sportiva din România a fost medaliată cu argint la JO 2024 la categoria 49 kg, ceea ce reprezintă o altă realizare pe care trebuie să o facem cunoscută în rândul tuturor românilor.

Medalia de aur a fost obținută la stilul smuls, cu 94 kg, în timp ce argintul a fost obținut la aruncat (114 kg) și total (208 kg).

