Un elicopter a aterizat duminică după-amiaza, 9 august, într-un centru de echitație din județul Constanța și ar fi provocat pagube, fără acordul reprezentanților complexului, anunță IPJ Constanța.

Polițiștii din Ovidiu, județul Constanța, au fost sesizați duminică, în jurul orei 15.00, că în incinta unui centru de echitație din zona localității Culmea ar fi aterizat un elicopter.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că aeronava privată ar fi aterizat în interiorul complexului, provocând distrugeri la mai multe bunuri ale persoanelor care se aflau în proximitate.

Mai exact, în timpul manevrelor curenții puternici de aer generați de elice au împrăștiat haine, telefoane și alte obiecte aflate în zona piscinei și pe terasă

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tânăra care a fost preluată cu elicopterul ar fi fiica afaceristului Jean Paul Tucan, patronul J.T. Grup Oil SA, una dintre cele mai importante firme din județul Constanța.

”De asemenea, din primele verificări a rezultat că pilotul elicopterului ar fi aterizat și decolat în incinta societății menționate, fără acordul sau înștiințarea conducerii complexului. Menționăm că, din informațiile primite până la acest moment, nicio persoană nu a fost vătămată”, potrivit IPJ Constanța.

IPJ Constanța a deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.