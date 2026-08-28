Un avion al companiei Delta Air Lines, care zbura de la Los Angeles spre Boston, a fost nevoit să își schimbe ruta și să aterizeze pe aeroportul din Detroit, după ce pilotului aeronavei i s-a făcut rău în timpul zborului.

Incidentul a avut loc marți, 25 august, la bordul cursei Delta 437. Foto: Unsplash

Incidentul a avut loc marți, 25 august, la bordul cursei Delta 437, operată cu un Boeing 757.

Aeronava decolase de pe Aeroportul Internațional Los Angeles în jurul orei 11:00 și urma să ajungă la Boston după aproximativ cinci ore.

La aproape patru ore de la decolare, pilotul a anunțat controlorii de trafic aerian că se simte rău și că are nevoie să ajungă la spital, conform CBS News.

„Acesta este comandantul. Eu sunt cel care este bolnav. Voi rula avionul până la poartă, iar apoi trebuie să merg la spital”, se aude pilotul spunând într-o înregistrare a comunicațiilor cu turnul de control.

Aeronava a fost redirecționată către Aeroportul Metropolitan din Detroit, unde a aterizat în jurul orei 17:45, ora locală. După ce a ajuns la poartă, pilotul care se simțea rău a coborât din avion și a fost transportat la spital.

Compania Delta a confirmat că a fost vorba despre o problemă medicală a unui membru al echipajului și a precizat că procedurile obișnuite au fost respectate în comunicarea cu controlul traficului aerian.

Ulterior, aeronava a primit un nou echipaj și și-a continuat călătoria spre Boston. Avionul a ajuns la destinație cu aproximativ două ore întârziere față de program.

În mod obișnuit, avioanele comerciale sunt operate de cel puțin doi piloți, astfel încât, în cazul în care unul dintre ei devine incapabil să își îndeplinească atribuțiile, celălalt poate prelua controlul aeronavei.

Echipajele de cabină sunt, de asemenea, instruite pentru situații medicale de urgență.

Delta Air Lines și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbarea călătoriei.