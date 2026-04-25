Forțele ruse au reluat sâmbătă dimineață atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că fragmente de dronă au fost descoperite în municipiul Galaţi, unde o anexă gospodărească şi un stâlp de electricitate au fost avariate.

UPDATE

„Piloții au avut permanent aprobarea sau autoritatea de a neutraliza aceste drone. Este doar o procedură simplă, nu, nu trebuie cine știe ce aprobări. Doar că această dronă era deasupra teritoriului ucrainean și în situația de față nu se putea face niciun fel de angajare”, a spus Cristian Popovici, purtător de cuvânt al MApN, la Digi24.

Reprezentantul Ministerului Apărării a adăugat:

„Radarele de la sol le-au urmărit. 15 drone au fost urmărite în permanent în proximitate a frontierei cu Ucraina, până au dispărut deasupra localității Reni, unde s-au raportat imediat explozii multiple. Se pare că una din drone a scăpat din acest roi lovind o proprietate în localitatea Galați”.

UPDATE

A început evacuarea oamenilor din zona Bariera Traian din Galați.

Localnicii sunt speriați. Unii dintre ei nu au crezut că atacul a avut loc pe teritoriul românesc.

Știrea inițială

Potrivit MApN, radarele româneşti au detectat în cursul nopţii drone aflate în proximitatea spaţiului aerian naţional.

„Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT. Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o țintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloții au avut autorizare de angajare a dronelor”, a precizat MApN sâmbătă, 25 aprilie

Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ținte până în zona localității Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii, mai precizează Ministerul.

Fragmente de dronă, căzute în Galaţi

La Galaţi, apelurile la 112 au semnalat, în jurul orei 02.30, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

„Echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI se află la fața locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum și un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate”, a mai transmis MApN.

Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliția Română și militari din MApN.

MApN condamnă „acţiunile iresponsabile” ale Federaţiei Ruse, pe care le consideră o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre:

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național”.

Amintim că în noaptea de 16-17 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a brațului Chilia. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.43 un mesaj RO-ALERT.