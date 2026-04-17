Încă o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert

În noaptea de 16-17 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a brațului Chilia.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.43 un mesaj RO-ALERT.

”Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite. Alerta aeriană a încetat la ora 02.48. O echipă a MApN este pregătită să plece, în această dimineață, într-o misiune de cercetare în zona respectivă. Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, anunță MApN.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

Doar săptămâna aceasta au mai fost înregistrate încă două nopți cu alerte emise după ce grupări de drone au fost detectate la nord de localitatea Vâlcove, impunând de asemenea ridicarea avioanelor F-16 și trecerea sistemelor antiaeriene în poziții de tragere. Frecvența acestor evenimente este în creștere, Ministerul Apărării Naționale raportând deja 15 situații generate de atacurile rusești din proximitatea frontierei în primele două luni ale acestui an, în 10 dintre acestea fiind necesară activarea serviciului de Poliție Aeriană pentru monitorizarea spațiului național.