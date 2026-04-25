MApN, după prăbușirea unei drone la Galați: „S-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord”. Evacuările continuă

Specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații intervin sâmbătă dimineață în municipiul Galați, după ce fragmente ale unei drone au fost descoperite într-o zonă locuită. Primele verificări indică faptul că aparatul ar fi putut transporta o încărcătură explozivă, motiv pentru care autoritățile au început evacuarea temporară a perimetrului.

„O echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații acționează în teren pentru ridicarea elementelor de dronă căzute, în dimineața zilei de 25 aprilie, într-o zonă locuită din municipiul Galați. Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranța cetățenilor, zona este în curs de evacuare temporară”, se arată într-un comunicat transmis de MApN sâmbătă dimineață.

Echipele de specialiști vor prelua și transporta fragmentele de dronă într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiții controlate, conform procedurilor legal, mai precizează Ministerul:

„Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță”.

„O nouă provocare la adresa securității regionale”

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, se mai arată în comunicat

Amintim că, în dimineața zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

Locuitorii din municipiul Galați au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.