Noapte sub alertă în Tulcea: două mesaje RO-ALERT și avioane F-16 ridicate de la sol după atacurile rusești de la graniță

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin două mesaje RO-ALERT în noaptea de marți spre miercuri, după ce forțele ruse au lansat noi atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, situate în imediata proximitate a frontierei fluviale cu România.

Conform Ministerului Apărării Naționale (MApN), sistemele de supraveghere au detectat grupuri de drone care se îndreptau spre localitățile ucrainene Vâlcove și Ismail.

Primul mesaj RO-ALERT a fost emis la ora 02.37, după detectarea unei grupări de drone pe direcția Vâlcove.

Al doilea mesaj de alertă a fost transmis populației la 05.08, în contextul unui nou val de drone care evolua către portul Ismail.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației. În paralel, sistemele de apărare antiaeriană ale României au fost trecute în poziții de tragere.

În ambele mesaje de alertă extremă, populația a fost instruită să se protejeze de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Cu toate acestea, MApN a confirmat că „nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național."

Starea de alertă aeriană a fost ridicată oficial la ora 05:42.

Aceste alerte survin într-un context de securitate tot mai tensionat la granița fluvială a României, incidentele de astăzi fiind precedate de o situație similară în dimineața zilei de marți, 14 aprilie. Atunci, un mesaj RO-ALERT a fost emis la ora 03:48, după ce o grupare de drone fusese detectată la nord de localitatea Vâlcove, impunând de asemenea ridicarea avioanelor F-16 și trecerea sistemelor antiaeriene în poziții de tragere. Frecvența acestor evenimente este în creștere, Ministerul Apărării Naționale raportând deja 15 situații generate de atacurile rusești din proximitatea frontierei în primele două luni ale acestui an, în 10 dintre acestea fiind necesară activarea serviciului de Poliție Aeriană pentru monitorizarea spațiului național.