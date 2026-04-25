Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Drona căzută în Galați: încărcătura a ajuns la locul detonării. Peste 300 de persoane au fost evacuate de pe traseul deplasării

Drona căzută în noaptea de vineri spre sâmbătă în Galați a fost ridicată și transportată la locul detonării. Peste 300 de persoane au fost evacuate de pe traseul deplasării.

 UPDATE Resturile de dronă au ajuns la locul de detonare

Încărcătura a ajuns în siguranță la locul de detonare controlată (în apropierea lacului Brateș), iar în scurt timp va fi permisă revenirea persoanelor evacuate la locuințe.

12.45 Încărcătura a pornit spre locul de detonare

„În aceste momente a început deplasarea încărcăturii pe traseul de deplasare. Au fost evacuate un total de 535 persoane (220 din perimetrul stabilit și 315 de pe traseul de deplasare)”, a transmis IGSU cu puțin timp înainte de ora 13.00.

Transportul a ajuns la destinație.
Transportul a ajuns la destinație. FOTO captură video IGSU

Amintim că un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.

„Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere”, a transmis MApN.

Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut.

„Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localitățiiReni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean

Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public”, a mai precizat MApN sâmbătă după-amiază  

La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN pentru investigarea cazului,

MApN sprijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmânda fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare.

„Aceste evenimente grave au ca origine războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei”, a subliniat MApN.

