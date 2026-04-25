Foto „Am zis că mor”. Panică în cartierul din Galați unde a căzut drona: „Am auzit boom de patru ori, am ieșit și am văzut armata pe stradă”

217 persoane au fost evacuate de autorități, după ce fragmentele unei drone au fost descoperite în municipiul Galaţi, unde o anexă gospodărească şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Zona este împânzită de polițiști, jandarmi, pompieri și echipaje medicale. De asemenea, la fața locului a ajuns echipa de pirotehniști.

→ Imaginea 1/13: Fragmente dintr-o dronă au căzut în Galați FOTO: Adevărul

Resturile de dronă au căzut pe atelierul unui bătrân de 90 de ani. Martorii susțin că bătrânul a făcut atac de panică și a fost transportat la spital.

„M-am speriat foarte tare, am crezut că mor”, a povestit nepotul bătrânului care se află și el în locuință în momentul exploziei.

Oamenii povestesc că au auzit o bubuitură puternică: „Locuiesc chiar vizavi, normal că te sperii”.

Localnicii au fost evacuați în papuci și haine de casă având asupra lor doar actele de identitate.

„Au bătut la ușa mea de dimineață și mi-au zis că a căzut o dronă. Pregătiți-vă bagajul, luați buletinul și ieșiți. Am luat o pastilă, portofelul și am plecat”, a povestit o localnică.

În urma incidentului autoritățile au dispus evacuarea preventivă a persoanelor pe o rază de 200 m, după identificarea unei posibile încărcături explozive, a transmis MAI

„Am auzit un zgomot, a venit poliția la patru și jumătate, acum așteptăm să ne dea drumul să mergem acasă. Nu m-am speriat, la vârsta mea ce să mă mai sperii, dar s-au speriat copiii”, a relatat un bărbat.

„Prima dată am crezut că e o crimă, apoi ni s-a spus că este o dronă în curtea unui vecin. Eu nu am auzit nimic. Cică ar fi găsit-o, dar doar o parte din dronă la nea Ion în curte”, a spus altă femeie.

„Am auzit un boom puternic. Am auzit boom de vreo patru ori, am zis hai să ies afară. Și am văzut armata pe stradă și firele de electricitate căzute pe stradă”, a declarat o martoră.