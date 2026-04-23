Doi români, implicați în accidentul feroviar din Danemarca. Ministrul de Externe explică în ce stare sunt

Printre persoanele rănite în accidentul de tren care a avut loc joi dimineață în Danemarca se numără și doi români, a transmis, în cursul serii, ministrul de Externe Oana Țoiu.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineață, 23 aprilie, în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicați și doi cetățeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol”, a transmis ministrul de Externe, într-o postare pe Facebook.

Oana Țoiul a adăugat:

„Transmitem autorităților daneze mulțumiri pentru modul profesionist în care au ținut legătura cu noi și însănătoșiri grabnice celor răniți”.

Amintim că accidentul, unul deosebit de grav, soldat cu zeci de victime, a avut loc joi dimineață, când două trenuri locale s-au ciocnit frontal pe ruta Hillerød–Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri de Copenhaga, potrivit Reuters.

Impact frontal lângă o trecere la nivel

Coliziunea s-a produs în apropierea unei treceri la nivel de pe Isterødvejen, în jurul orei 6:30. Serviciile de urgență au intervenit masiv, mobilizând ambulanțe, echipaje de pompieri, vehicule medicale și un elicopter militar.

Reprezentanții pompierilor din regiunea Copenhaga au confirmat că este vorba despre două trenuri locale implicate într-o coliziune directă.

„Există răniți printre pasageri. Toți oamenii au fost evacuați din trenuri, astfel că nu există persoane blocate. Au fost mobilizate resurse importante la fața locului”, au transmis autoritățile.

Zeci de răniți, mai mulți în stare critică

Primarul municipiului Gribskov, Trine Egetved, a anunțat că există „numeroși răniți, inclusiv 12 în stare critică”, care au fost transportați cu elicopterul la spitalul Rigshospitalet din Copenhaga. Alte publicații daneze și news.ro vorbesc despre 17 persoane rănite, dintre care patru în stare critică.

Egetved a descris situația drept „șocantă” și a precizat că autoritățile au organizat un punct de adunare pentru pasagerii nevătămați.