Atac cu drone în apropierea României: reacție rapidă cu avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea

Ministerul Apărării Naționale a informat, miercuri, că două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, după ce noi atacuri au avut loc asupra unor obiective din Ucraina, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.

„În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea”, a transmis MApN printr-un comunicat.

Potrivit sursei citare, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Astfel, la ora 01.12, a fost trimis un mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din șapte respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloții aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunării, în zona Ismail, însă nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.40, a mai precizat Ministerul Apărării.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, se mai arată în comunicat.

Amintim că duminică, între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, au fost găsite fragmente de dronă. Ulterior, autoritățile au confirmat că acestea conțineau o încărcătură explozivă. Este al treilea incident de săptămâna aceasta.

Sâmbătă după-amiază, o altă dronă a căzut în localitatea Văcăreni din județul Tulcea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În momentul în care aparatul de zbor s-a prăbușit în zonă nu erau persoane.