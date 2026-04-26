Fragmente de dronă, găsite în județul Tulcea. Specialiști ai MApN și SRI sunt la fața locului

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică, 26 aprilie, că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne , iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, precizează ministerul într-un comunicat.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, adaugă instituția.

Ministerul de Interne anunță că drona a fost descoperită după un apel la 112.

Sâmbătă după-amiază, o altă dronă a căzut în localitatea Văcăreni din județul Tulcea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În momentul în care aparatul de zbor s-a prăbușit. în zonă nu erau persoane.

Este foarte posibil ca această dronă să facă parte din roiul de aparate de zbor care a fost localizat noaptea trecută și din care s-a desprins și aparatul care s-a prăbușit la Galați, potrivit sursei citate.

Este al doilea incident de acest fel înregistrat sâmbătă în România, după cel semnalat la Galați. În jurul orei 2:00 dimineața, radarele MApN au detectat un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre.

„Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea. Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere”, a transmis MApN.

Drona rusească recuperată din Galați a fost detonată controlat, la 2 km de locul unde a fost găsită, pe malul lacului Brateș.