Reacția ambasadorul rus la București legată de drona căzută la Galați. Oana Țoiu: „Nici dumnealui nu a putut nega”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că, în urma convocării ambasadorului Federației Ruse la București, acesta nu a mai putut nega complet faptul că drona care a pătruns în spațiul aerian al României aparține Rusiei. „Este pentru prima dată în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse când nici dumnealui nu a putut nega”, a spus Țoiu.

„Știm foarte clar că este o dronă rusească şi în acest sens nu avem semne de întrebare. Este pentru prima dată în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a afirmat șefa diplomației române, sâmbătă seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Oana Țoiu a subliniat că autoritățile de la București nu au dubii privind originea aparatului de zbor, acesta fiind identificat ca fiind de fabricație rusească. De asemenea, ministrul Apărării, Radu Miruță, a indicat anterior că nu sunt semne de întrebare privind acest aspect.

Potrivit Oanei Țoiu, ambasadorul rus a reiterat poziția oficială a Moscovei, susținând că Rusia nu are ținte pe teritoriul României, al NATO sau al Uniunii Europene. Totuși, acesta nu a putut confirma, dar nici infirma, apartenența dronei.

Ministrul de Externe a condamnat ferm incidentul, calificând pătrunderea dronei în spațiul aerian național drept o încălcare a dreptului internațional, indiferent dacă acțiunea a fost intenționată sau nu.

„Riscul pe care l-au generat asupra vieţii civililor, infrastructurii civile, şi oricum, faptul că această dronă a ajuns în spaţiul aerian al României după ce fusese trimisă să atace infrastructura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă Dreptul Internaţional”, a explicat aceasta.

Oana Țoiu: „Nu există nicio dilemă că acest război este unul de agresiune politică dus ilegal de Rusia”

Oana Țoiu a reiterat că, din perspectiva României și a aliaților săi, nu există nicio ambiguitate în privința conflictului din Ucraina, pe care l-a descris drept un război de agresiune ilegală declanșat de Rusia.

„Din perspectiva României sau din perspectiva NATO sau UE nu există nicio dilemă că acest război este unul de agresiune politică dus ilegal de Rusia, indiferent de ce tip de narativ încearcă ei să împingă mai departe şi sigur şi ambasadorul a avut mandat în aceeaşi direcţie”, a declarat ministrul.

O dronă a căzut la periferia Galațiului, afectând o gospodărie

Amintim că, în dimineața zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Locuitorii din municipiul Galați au semnalat, prin serviciul 112, sâmbătă dimineața, căderea unui obiect în zona Bariera Traian. 217 persoane au fost evacuate din zona afectată. Sâmbătă după-amiaza, drona a fost detonată în siguranță iar pericolul a fost înlăturat.