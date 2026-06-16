ASF, obligată să plătească 50.000 de lei daune după ce a blocat numirea la șefia FGA a singurului candidat care promovase examenul

Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost obligată definitiv de instanță să plătească 50.000 de lei daune morale, după ce a întârziat nejustificat finalizarea numirii unui director general la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), instituția care gestionează despăgubirile în cazul falimentului asigurătorilor din România. Decizia este definitivă.

Instanța a reținut că, deși reclamanta, Mona Cucu, a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției, procedura de numire a fost blocată la nivel instituțional, fără finalizarea contractului individual de muncă și fără emiterea actului final de încadrare, scrie Profit.ro.

A fost singurul candidat și a promovat concursul

Din motivarea hotărârii reiese că Mona Cucu era deja parte a conducerii Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), ocupând funcția de director general adjunct și exercitând atribuții extinse în cadrul instituției.

În 2022, aceasta s-a înscris la concursul pentru funcția de director general, fiind singurul candidat. A fost declarată eligibilă și a susținut interviul, pe care l-a promovat. Instanța notează că aceasta a obținut nota 9,06, peste pragul minim necesar de 8,00.

„Reclamanta s-a conformat acestei solicitări, transmițând prezentarea și, ulterior, la data de 25.01.2022, a susținut un interviu socio-profesional la sediul FGA, interviu pe care l-a promovat. Este important de precizat că reclamanta a fost singurul candidat pentru post. Prin Hotărârea nr. 11/2022 a FGA, Consiliul de Administrație al Fondului a decis aprobarea desemnarea Monei Cucu în calitatea de candidat câștigător al concursului pentru ocuparea postului, cu nota 9,06 (nota minimă necesară promovării concursului fiind nota 8,00)”, se arată în motivarea sentinței Tribunalului București din 30 iunie 2025, consultată de Profit.ro.

Validare internă, apoi blocaj la nivelul ASF

Potrivit publicației citate, Consiliul de administrație al FGA a aprobat rezultatul concursului prin Hotărârea nr. 11/2022, desemnând-o pe reclamantă câștigătoare și trimițând documentația către ASF pentru numirea oficială. Ulterior, situația s-a complicat la nivelul autorității de supraveghere.

În martie 2022, Consiliul ASF a aprobat numirea în funcție, însă, potrivit datelor din dosar, această decizie a fost ulterior revocată, iar procedura nu a mai fost finalizată.

Această succesiune de decizii a generat, potrivit instanței, un blocaj administrativ prelungit.În cererea de chemare în judecată, reclamanta a susținut că ASF nu a oferit o soluție clară și că procedura a fost lăsată în incertitudine.

Din motivare reiese că aceasta a arătat că „ASF nu a oferit nicio indicație cu privire la pretinsele discrepanțe identificate” și că lipsa unei poziții finale a împiedicat încheierea contractului de muncă.

Totodată, aceasta a invocat faptul că situația i-a produs nu doar pierderi financiare, ci și prejudicii de imagine și suferință profesională: „sentimente de nedreptate, de neputință și de nemulțumire față de întreaga situație”

Pretenții de milioane de lei, soluție mult redusă de instanță

În proces, Mona Cucu a solicitat despăgubiri totale de ordinul milioanelor de lei, inclusiv: 2,5 milioane de lei daune morale, diferențe salariale aferente funcției de director general, drepturi restante corespunzătoare funcțiilor de conducere exercitate în fapt.

Tribunalul București a respins o parte dintre pretenții și a admis prescripția pentru anumite drepturi salariale anterioare. Ulterior, Curtea de Apel București a schimbat parțial sentința, stabilind că există totuși un prejudiciu moral care trebuie reparat.

Într-un final, instanța a redus semnificativ cuantumul solicitat și a acordat 50.000 de lei, considerând suma proporțională cu situația concretă.

„Admite apelul. Schimbă în parte sentința civilă apelată, în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la plata către reclamantă a sumei de 50.000 lei, cu titlu de daune morale. Obligă pârâta ASF să plătească reclamantei cheltuieli de judecată parțiale în cuantum de 10.000 lei, reprezentând onorariu avocațial fond. Păstrează în rest sentința civilă apelată. Obligă intimata-pârâtă ASF să plătească apelantei-reclamante cheltuieli de judecată în cuantum de 18.464 lei, reprezentând onorariu avocațial în apel. Definitivă”, scrie pe portalul Curții de Apel București.