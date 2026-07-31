 Grindeanu contestă legitimitatea Guvernului demis de a declara stare de alertă în energie. Bolojan „E foarte simplu să vii cu acuze politice” | adevarul.ro
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Grindeanu contestă legitimitatea Guvernului demis de a declara stare de alertă în energie. Bolojan „E foarte simplu să vii cu acuze politice”

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Sorin Grindeanu pune sub semnul întrebării competența unui guvern demis de a institui stare de alertă în energie, după decizia Executivului de a adopta măsuri de urgență pe fondul scăderii istorice a debitului Dunării și riscurilor pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.  Liderul PSD acuză și că mai multe proiecte hidroenergetice sunt blocate din cauza Ministerului Mediului și a reprezentanților USR. Ilie Bolojan califică acuzațiile drept declarații politice

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu / FOTO Inquam Photos, Profimedia
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu / FOTO Inquam Photos, Profimedia

UPDATE 18.45: „E foarte simplu să vii cu acuze de natură politică”

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins vineri acuzațiile formulate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora mai multe proiecte hidroenergetice sunt blocate din cauza Ministerului Mediului și a reprezentanților USR.

Disputa a apărut în contextul deciziei Guvernului de a institui stare de alertă în energie, pe fondul scăderii accentuate a debitului Dunării și al riscurilor pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Anterior, Sorin Grindeanu criticase situația proiectelor hidroenergetice și a afirmat că există șapte hidrocentrale blocate din cauza deciziilor luate de actuala conducere a Ministerului Mediului, potrivit Mediafax.

„Eu v-aș aduce aminte că în acest moment sunt șapte hidrocentrale care sunt blocate, pentru că doamna Buzoianu și cei de la USR s-au comportat iresponsabil. Când ai și aceste blocaje în construcția de hidrocentrale, probabil că justifică o intrare într-o situație de acest tip”, a declarat liderul PSD.

În replică, Ilie Bolojan a susținut că problema este mult mai complexă și că întârzierile sunt generate de litigii aflate pe rolul instanțelor și de contestații privind aspecte de mediu.

„Scuzați-mă, e foarte simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații. Așa cum știți, există, din păcate, multe procese care au fost generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizații de mediu, de construire și așa mai departe”, a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan a insistat că blocajele nu sunt provocate de Ministerul Mediului, ci de procedurile judiciare în curs.

„Dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări”, a precizat acesta.

Apel pentru finalizarea proiectelor aflate în stadiu avansat

Ilie Bolojan a explicat că investițiile hidroenergetice aproape finalizate ar trebui duse la capăt, având în vedere contribuția pe care acestea ar putea-o avea la creșterea producției de energie.

„Și eu consider că odată ce o lucrare este realizată într-o proporție foarte mare, odată ce intervenția omului s-a făcut masiv într-o anumită zonă, decizia rațională este să încheiem aceste lucrări”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, capacitățile realizate în proporție de 70-90% ar putea aduce un aport suplimentar la producția de energie hidro și la echilibrarea sistemului energetic național.

Stare de alertă în energie, pe fondul secetei

Guvernul a decis instituirea stării de alertă la nivel național pentru luna august, după ce debitul Dunării a coborât la valori considerate critice.

„Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea scăderii cu încă 100 mc/s”, a explicat premierul.

Bolojan a avertizat că nivelul redus al apei afectează funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Un reactor a fost deja oprit, iar autoritățile încearcă să evite oprirea celui de-al doilea.

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„Am fost puși în situația, zilele trecute, să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup”, a declarat premierul interimar.

Știre inițială

Declarațiile au fost făcute după ședința extraordinară a Guvernului, în cadrul căreia au fost aprobate instituirea stării de alertă în sectorul energetic și alocarea a 7 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru lucrări menite să asigure debitul de apă necesar funcționării Reactorului 2 de la Cernavodă.

Liderul social-democrat a subliniat că situația trebuie gestionată, însă în limitele prevăzute de lege și Constituție, potrivit Mediafax.

„E clar că trebuie gestionată, însă nu nerespectând legea. Indiferent de cât de bună este intenția, trebuie să respecți legea și să te afli în limitele date de Constituție”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că nu contestă măsurile în sine, ci capacitatea legală a unui executiv aflat în această situație de a le adopta.

„Nu am nimic împotrivă dacă sunt în competențele legale ale unui guvern demis. Nu e vorba de intenție, de neintenție, de chestiuni de acest tip, ci de a respecta legea”, a adăugat președintele PSD.

Avertisment privind situația energetică

Grindeanu a descris contextul energetic drept unul dificil, în condițiile în care și alte state din regiune se confruntă cu probleme similare în producția de energie.

„Nu e o situație simplă, deloc. Având în vedere că și țările din jurul României, de unde importăm în orele de vârf, au anumite probleme sau că centralele lor nucleare au intrat într-o situație similară celei din România, situația nu e simplă”, a afirmat liderul PSD.

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Guvernul a declarat stare de alertă în energie

Executivul condus de Ilie Bolojan s-a reunit vineri într-o ședință extraordinară și a decis instituirea stării de alertă în energie, precum și suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu 7 milioane de lei din Fondul de rezervă.

Fondurile vor fi utilizate pentru măsuri excepționale în județele Călărași și Constanța, unde autoritățile încearcă să crească debitul apei în zona de captare a Centralei Nucleare Cernavodă.

Debitul Dunării amenință funcționarea centralei de la Cernavodă

Potrivit autorităților, debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la aproximativ 1.650 mc/s, mult sub media lunii iulie, de circa 4.750 mc/s, iar estimările indică o nouă scădere, spre 1.500 mc/s.

Amintim că Reactorul 1 de la Cernavodă a fost deja oprit controlat, iar autoritățile încearcă să evite oprirea Reactorului 2. 

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