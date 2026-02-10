ASF se va reorganiza. Curtea de Apel a respins cererea de suspendare a procedurii

Autoritatea de Supraveghere Financiară se va reoganiza, conform planului făcut de Guvern, după ce Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a procedurii.

Cererea fusese depusă pe 13 ianuarie și a vizat suspendarea actelor administrative emise în contextul reorganizării ASF, inclusiv deciziile privind structura posturilor și salariile angajaților, transmite News.ro.

„Respinge excepţiile de inadmisibilitate, excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes ca neîntemeiate. Respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

Acest caz face parte dintr-o serie de procese similare în care angajații autorităților de reglementare contestă măsurile de reorganizare impuse de Legea 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

În 29 ianuarie, o cerere similară a angajaților ANRE a fost respinsă, în timp ce peste 330 de angajați ANCOM au obținut câștig de cauză, instanța blocând aplicarea măsurilor de restructurare.

Pe rolul Curții de Apel București se află și o altă acțiune cu același obiect, depusă de aproape 100 de angajați ASF pe 28 ianuarie, care urmează să fie judecată pe 25 februarie.

Decizia de marți arată că, pentru moment, reorganizarea ASF poate continua, dar angajații au dreptul să conteste soluția prin recurs, menținând astfel tensiunea în jurul măsurilor de restructurare și a reducerilor salariale.

Amintim că în septembrie premierul Ilie Bolojan anunța o reformă dură a celor trei mari autorități de reglementare: ASF, ANRE și ANCOM. Legea vizează reduceri de personal, restructurarea organigramelor și scăderea salariilor cu 30%.

„Noile structuri trebuie să respecte reguli clare, compartimente care nu pot depăși 20% din totalul posturilor, nu mai pot fi create funcții fără corespondent în clasificarea ocupațiilor din România și se vor elimina suprapunerile de atribuții. Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și indemnizația conducerii. Dacă le cerem cetățenilor să accepte reguli de disciplină bugetară, nu putem să menținem în paralel conduceri care câștigă venituri de câteva ori mai mari decât demnitarii statului. De asemenea, limităm bonusurile pe care și le pot acorda conducerile. Maxim de două ori indemnizația brută lunară pentru funcția de ministru. Pentru următorii ani, aceste bonusuri vor rămâne suspendate”, a anunțat prim-ministrul României.

Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic şi operațional pentru desfășurarea activităţii principale, de specialitate, prevăzute în organigramele şi statele de funcții la data de 1 ianuarie 2025.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.