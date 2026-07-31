Ședință extraordinară a Guvernului: S-ar lua în calcul devierea unui braț al Dunării ca soluție pentru a nu închide centrala de la Cernavodă

Guvernul se reunește vineri, 31 iulie, de la ora 15.00, într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid. Sursele spun că ar urma să fie declarată stare de alertă în județele Constanța și Călărăși.

Ordinea de zi nu a fost făcută publică pe site-ul instituției.

Miniștrii ar discuta despre criza din sistemul energetic, după ce reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit și există posibilitatea să fie oprit și reactorul numărul 2, au informat surse citate de Antena 3.

Potrivit acestora, ar urma să fie declarată stare de alertă în județele Constanța și Călărăși. De asemenea, ar urma să fie deviat brațului Bala către Dunărea Veche, în scopul reducerii riscului de oprire a unităților CNE Cernavodă și al protejării funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Intervenția constă în poziționarea și așezarea controlată, succesivă, a patru barje metalice. Potrivit hotărârii de guvern, vor fi date 7 milioane de lei pentru efectuarea lucrarii.

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut, miercuri seară, populației și industriei să reducă voluntar consumul de energie, mai ales în intervalul 20.00-23.00, când cererea depășește oferta.

„Fac un apel către cetățenii României, marii producători cât consumă în orele de seară, atunci când avem un deficit de energie. În restul zilei nu sunt probleme”, a declarat Bolojan.

Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a avertizat joi că debitul Dunării va scădea la începutul lunii august la 1.500 mc/s, de trei ori mai mic decât media multianuală.