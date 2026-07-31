 Ședință extraordinară a Guvernului: S-ar lua în calcul devierea unui braț al Dunării ca soluție pentru a nu închide centrala de la Cernavodă | adevarul.ro
search
Vineri, 31 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ședință extraordinară a Guvernului: S-ar lua în calcul devierea unui braț al Dunării ca soluție pentru a nu închide centrala de la Cernavodă

,
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Guvernul se reunește vineri, 31 iulie, de la ora 15.00, într-o ședință extraordinară desfășurată în format hibrid. Sursele spun că ar urma să fie declarată stare de alertă în județele Constanța și Călărăși.

Premierul interimar, Ilie Bolojan/FOTO: Gov.ro
Premierul interimar, Ilie Bolojan/FOTO: Gov.ro

Ordinea de zi nu a fost făcută publică pe site-ul instituției. 

Miniștrii ar discuta despre criza din sistemul energetic, după ce reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit și există posibilitatea să fie oprit și reactorul numărul 2, au informat surse citate de Antena 3.

Potrivit acestora, ar urma să fie declarată stare de alertă în județele Constanța și Călărăși. De asemenea, ar urma să fie deviat brațului Bala către Dunărea Veche, în scopul reducerii riscului de oprire a unităților CNE Cernavodă și al protejării funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Intervenția constă în poziționarea și așezarea controlată, succesivă, a patru barje metalice. Potrivit hotărârii de guvern, vor fi date 7 milioane de lei pentru efectuarea lucrarii.

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut, miercuri seară, populației și industriei să reducă voluntar consumul de energie, mai ales în intervalul 20.00-23.00, când cererea depășește oferta.

„Fac un apel către cetățenii României, marii producători cât consumă în orele de seară, atunci când avem un deficit de energie. În restul zilei nu sunt probleme”, a declarat Bolojan.

Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a avertizat joi că debitul Dunării va scădea la începutul lunii august la 1.500 mc/s, de trei ori mai mic decât media multianuală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
digi24.ro
image
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
stirileprotv.ro
image
Surse: Guvernul se întrunește în ședință extraordinară, din cauza stării de Urgență Hidrologică de pe Dunăre. Se iau în calcul măsuri excepționale pentru județele Călărași și Constanța. Autoritățile încearcă să crească debitul apei în zona gurii de captare de la Cernavodă. Potrivit Constituției, președintele declară Stare de Urgență, fie și locală
gandul.ro
image
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI lângă Putin, Stalin și Ceaușescu
mediafax.ro
image
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu Primăria Elenei Lasconi! Exclusiv
fanatik.ro
image
Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior”
libertatea.ro
image
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
digi24.ro
image
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
gsp.ro
image
Familia lui Adrian Ropotan a făcut anunțul, după accidentul de la Câmpulung: ”Vor să trimită elicopterul”
digisport.ro
image
Marele premiu de la Loto 5/40 a fost câștigat. O persoană din Galați a ghicit toate numerele norocoase
click.ro
image
Criza din Ceuta: Italia cere ca Spania să fie dată afară din Schengen. Meloni: „Nu vom ceda nici măcar un centimetru”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 13 a fost de 40 de grade la umbră
observatornews.ro
image
'L-au resuscitat'. Prima reacție a lui Stelian Ogică, după ce Adrian Ropotan a fost implicat într-un accident teribil
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
playtech.ro
image
Cât de grav e rănit Adrian Ropotan după accidentul cu Dinamo 2: „Avea osul ieșit în afara brațului!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla cu prețurile la combustibil în România: un expert explică cum se va face calculul final după intrarea în vigoare a noii legi
ziare.com
image
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
digisport.ro
image
Interpretul de muzică populară Ilie Caraș a ajuns la spital din cauza pastilelor de slăbit: „Am luat după ureche”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ce frumoasă s-a făcut fiica Adrianei Iliescu la 21 de ani. Cu ce se ocupă și ce meserie urmează să aibă: Îmi place ceea ce o să fac
romaniatv.net
image
A început Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce trebuie să facă toți creștinii Ce se mănâncă în aceste zile
mediaflux.ro
image
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Cine este Alberto, stewardul român care a cucerit TikTok-ul cu dansurile filmate înainte de zboruri. Milioane de oameni îi urmăresc videoclipurile din aeroport
actualitate.net
image
Monica Pop a suferit un AVC! Medicul, internat la Elias după un conflict puternic
click.ro
image
Halle Berry strălucește în vacanță. Cum s-a afișat actrița. „Fiecare călătorie mă transformă puțin!”
click.ro
image
Lidia Buble și-a surprins fanii cu un nou look! Ce schimbare îndrăzneață a făcut vedeta
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tatăl artistei Amy Winehouse trebuie să plătească un milion de lire prietenilor ei. Care este motivul
image
Monica Pop a suferit un AVC! Medicul, internat la Elias după un conflict puternic

OK! Magazine

image
Emblematica actriță și-a lansat contul de OnlyFans la 85 de ani! Senzualitatea nu are vârstă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?