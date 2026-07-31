 Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!". Ce s-a întâmplat cu Alexei Iarmușcik câteva ore mai târziu | adevarul.ro
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Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!". Ce s-a întâmplat cu Alexei Iarmușcik câteva ore mai târziu

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La ora 4:30 a dimineţii de 28 iulie, un tânăr actor rus i-a transmis lui Vladimir Putin, într-un videoclip publicat pe Instagram: „Nu sunteţi președintele meu”. Câteva ore mai târziu, după reacțiile primite și o discuție cu mama sa, Alexei Iarmușcik a revenit cu un nou mesaj.

Alexei Iarmușcik. FOTO: Facebook/Alexei Iarmușcik
Alexei Iarmușcik. FOTO: Facebook/Alexei Iarmușcik

Alexei Iarmușcik, un actor în vârstă de 26 de ani care a lucrat la teatrul condus de Serghei Bezrukov, a surprins rețelele sociale din Rusia după ce, în dimineața zilei de 28 iulie, a publicat pe Instagram un videoclip în care i s-a adresat direct lui Vladimir Putin. În înregistrare, filmată la ora 4:30 dimineața, actorul a spus că președintele rus „nu este președintele său” și că nu crede că „Crimeea este a noastră”.

Mesajul său a devenit rapid viral, adunând peste un milion de vizualizări și mai mult de 30.000 de aprecieri, potrivit relatărilor despre acest caz.

Iarmușcik a spus că a simțit nevoia să vorbească după o perioadă în care a păstrat tăcerea și a afirmat că nu cunoaște persoane de vârsta lui care să își dorească actuala conducere de la Moscova.

„Nu vreau să fiți președintele meu. Niciodată în viața mea”, a spus actorul în videoclip, afirmând că că mulți tineri din generația sa fie pleacă din țară, fie sunt dezamăgiți, fie evită să vorbească despre politică.

Alexei Iarmușcik mai spune că nu a fost implicat până atunci în viața politică și recunoaşte că nu a votat aproape niciodată. Un moment care, spune el, i-a rămas în memorie a fost o discuție avută la vârsta de 14 ani, când profesorul său de engleză i-ar fi povestit că s-a certat cu un prieten din cauza anexării Crimeei.

„Nu cred că Crimeea este a noastră. Și asta nu este vreo declarație măreață. Nicio persoană de vârsta mea nu crede asta”, a afirmat el.

Mesajul pentru Vladimir Putin

„Vladimir Vladimirovici Putin, salut. Mă numesc Leșa și sunt actor de teatru și film. Am lucrat un an și jumătate la teatrul lui Bezrukov. Am avut rolul principal într-un serial de televiziune. Practic, sunt un actor foarte talentat și mulți oameni din industrie mă cunosc.

Pur și simplu nu am putut să adorm și vreau să vă spun: în fiecare zi, în fiecare noapte, vorbesc cu dumneavoastră în mintea mea - când înregistrez videoclipuri, când mă adresez oamenilor, când fac orice. Stăteam întins și acum m-am ridicat, este ora 4:30 dimineața - nu știu ce să fac, ajutați-mă, salvați-mă, nu pot să adorm. Ce să fac? Toți cei care urmăresc acest videoclip știu la ce mă refer.

Dacă sunt într-adevăr un fel de om creativ care a tăcut tot acest timp, ei bine, iată-mă, vorbesc.

Nu vreau să fiți președintele meu. Niciodată în viața mea. Am 25 de ani. Nu cunosc nicio persoană de vârsta mea care să nu se teamă de dumneavoastră sau care să își dorească să fiți președintele meu.

Acum mă gândesc la toți oamenii creativi pe care îi cunosc, la toți cei pe care i-am văzut online. Doar Șaman! Doar el este împotriva tuturor «agenților străini»!

Of... probabil că acesta este cel mai bun lucru pe care îl pot spune acum. Îmi bate inima puternic, abia pot să respir. Sunt cel mai sincer și autentic om de pe pământ. Știu că toți cei care m-au urmărit în ultimul an — toți cei 27.000 — și toți cei cărora le-ați trimis videoclipurile mele știu cine sunt, știu că nu mint niciodată, că sunt mereu bun și așa mai departe.

Nu vreau să fiți președintele meu! Dizolvați întregul guvern! Nu vreau să mă uit la televiziunea dumneavoastră. Vreau să-mi ascult propriile melodii. Nu vreau să folosesc VKontakte, vreau să folosesc Instagram, pentru că este mai bun.

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Da, sunt din generația Z, aproape că nu am votat niciodată și nu am acordat deloc atenție politicii. Dar când aveam 14 ani, am venit la ora de engleză, iar profesorul meu a spus că se certase cu cel mai bun prieten al său din cauza Crimeei... Nu cred că Crimeea este a noastră.

Și asta nu este vreo declarație măreață. Nicio persoană de vârsta mea nu crede asta. Poate că odată oamenii gândeau altfel, dar acum... nici nu mai știu despre ce să vorbesc.

Tot fluxul meu de Instagram, toți oamenii pe care îi cunosc, ori pleacă, ori sunt șocați, ori pur și simplu nu vorbesc despre asta. Nu știu unde sunt acești oameni care vă iubesc și vă respectă ca președinte.

Nu sunteți președintele meu. Asta este tot ce am vrut să spun. Noapte bună”, a spus tânărul actor.

De la „Nu sunteți președintele meu” la „îl respect pe Vladimir Vladimirovici”

La câteva ore după primul videoclip, Alexei Iarmușcik a revenit cu o nouă înregistrare, în care a spus că este „șocat” de amploarea reacțiilor primite din partea celor care au văzut postarea sa. El a povestit, de asemenea, că a discutat cu mama sa, care i-ar fi spus că nu înțelege anumite lucruri legate de criticile sale și i-ar fi arătat comentarii ale unor susținători ai guvernului.

În continuare, actorul a afirmat că „își adoră poporul”, că „iubește guvernul” și că îl „respectă” pe Vladimir Vladimirovici Putin, argumentând că a înțeles că există oameni care îl susțin pe liderul de la Kremlin.

„Am fost uimit de cât de frumos scriu oamenii. În sfârșit am văzut oameni aflați de cealaltă parte față de mine. Dar sunt buni. Mă simt oarecum entuziasmat, oameni buni. Cred că am făcut ceva corect. (...) Pur și simplu îmi ador poporul; acum chiar iubesc guvernul și acum chiar... știți... îl respect pe Vladimir Vladimirovici, pentru că există într-adevăr oameni care îl susțin cumva. Ideea este doar să vorbim. Doar să vorbim. (...) Sunt mândru că m-am născut în această țară”, a spus Iarmușcik.

Într-un alt material video filmat în metroul din Moscova, actorul a comentat criticile primite după primul videoclip.

„Oamenii scriu în comentarii lucruri de genul: «Este prostesc și stupid». Și așa mai departe. Bineînțeles că este prostesc și stupid, l-am făcut pe jumătate adormit, cu fața șifonată, fără să pregătesc nimic din ceea ce urma să spun. Ce vă așteptați? Prostesc și stupid - exact așa este viața”, a afirmat el.

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„O încercare de a ieși din bula mea informațională”

Ulterior, Iarmușcik a declarat pentru canalul Telegram rus Ostorožno Novosti că primul videoclip a fost „o încercare de a ieși din bula informațională, din bula generației mele”.

Întrebat dacă se teme de eventuale consecințe, actorul a răspuns că „bineînțeles” că este îngrijorat. El a adăugat că încă nu știe ce se va întâmpla mai departe, dar că „totul în lume s-a combinat într-un asemenea mod” încât a decis să înregistreze mesajul.

Actorul a spus că a făcut videoclipul și din cauza zvonurilor privind o nouă mobilizare în Rusia și că „granițele vor fi închise ca în Ucraina”, astfel încât nu ar mai putea pleca din țară.

„Pentru mine, ca tânăr, acesta este unul dintre cele mai mari motive de anxietate”, a spus el.

Alexei Iarmușcik a absolvit în 2023 Școala Superioară de Arte Spectacolului „Konstantin Raikin” și a lucrat ulterior la Teatrul Dramatic Gubernial din Moscova, condus de Serghei Bezrukov, actor care a fost reprezentant oficial al campaniei lui Vladimir Putin la două alegeri prezidențiale.

Potrivit Ostorožno Novosti, Alexei Iarmușcik a părăsit teatrul în iunie 2026, invocând salariile mici și un mediu de lucru în care actorii ar fi fost „tratați ca niște proprietăți, limitele lor psihologice erau încălcate frecvent, iar demnitatea le era umilită”.

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