Grav accident în Cluj. Două fetițe de 10 ani, găsite în stop cardio-respirator, au fost resuscitate. O femeie și un alt copil, descarcerați

Un grav accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe DN1 VOCNE, între Cluj-Napoca și Apahida, după ce un autoturism în care se aflau patru persoane, dintre care trei minori, a ieșit de pe carosabil. Intervenția echipajelor de salvare a fost una contracronometru.

Primele informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj au indicat că două fetițe de aproximativ 10 ani au fost găsite în stop cardio-respirator.

Medicii și paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare la fața locului, relatează Ziua de Cluj.

În același timp, pompierii au intervenit pentru extragerea din autoturism a unei femei de aproximativ 50 de ani și a unui copil de circa șase ani, rămași încarcerați după impact.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD de terapie intensivă mobilă, motociclistul SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Ulterior, Poliția Cluj a confirmat că accidentul s-a produs în jurul orei 16:30, în afara localității Apahida, și că în vehicul se aflau patru ocupanți, dintre care trei minori.

„În data de 31 iulie a.c., în jurul orei 16.30, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1 VOCNE, în afara localității Apahida, cu implicare unui singur autoturism, în care se aflau 4 ocupanți, dintre care 3 minori. Cercetările sunt în derulare”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

La scurt timp după intervenția echipajelor medicale, ISU Cluj a anunțat că cele două fetițe au fost resuscitate cu succes și transportate de urgență la spital.

„Cele două minore prezintă semne vitale și sunt transportate în acest moment la spital. De asemenea, echipajele transportă la spital pe femeia de aproximativ 50 de ani, alături de minorul de aproximativ 6 ani. Toate victimele implicate în accident se află în stare gravă”, au precizat reprezentanții ISU Cluj.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Amintim că, la începutul acestei luni, un tânăr de 19 ani a murit în urma unui grav accident rutier produs în Cluj-Napoca, pe strada Valea Chintăului (DJ109A), în urma coliziunii dintre o motocicletă și un autoturism.

În martie, un grav accident rutier s-a produs pe DN1F, în zona localității Sânpaul, județul Cluj. În coliziunea extrem de violentă au fost implicate două autocamioane și un autoturism. Cinci persoane au murit, dintre care doi minori. Victimele erau rude, lucrau ca zilieri în construcții și mergeau spre șantier în momentul tragediei.