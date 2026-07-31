Dezvăluirile unei americance care trăiește de un an pe un vas de croazieră: „Nimeni nu m-a avertizat”

O femeie din SUA care locuiește de peste un an pe o navă de croazieră dezvăluie cum este viața pe mare.

Laura, gazda canalului de YouTube Living On Cruise Control, locuiește pe vasul de croazieră Majestic Princess. Într-un videoclip publicat în luna mai, aceasta a vorbit deschis despre realitatea vieții pe mare și despre lucrurile „pe care nimeni nu i le-a spus” înainte de a se muta pe vas, potrivit SupercarBlondie.

Primul lucru pe care l-a remarcat este că, atunci când îți petreci tot timpul pe o navă, poate apărea o senzație de dezorientare. Lipsa unui program fix și a unei rutine clare face ca zilele să înceapă să se confunde între ele.

„Totul începe să se amestece într-un fel de colaj frumos și ușor haotic. Apoi mi-am dat seama că nu-mi pierdeam controlul asupra vieții. Renunțam la el în mod intenționat”, spune ea.

De asemenea, Laura dezvăluie că prieteniile cu ceilalți de pe nava de croazieră se leagă într-un ritm surprinzător de rapid.

„Pe un vas, cunoști pe cineva la micul dejun. Până la cină îi știi deja întreaga poveste de viață. Apoi pleacă. Este frumos, dar și puțin sfâșietor în același timp”, povestește ea.

De fiecare dată când noi pasageri urcă la bord, Laura trebuie practic să își refacă cercul social. Chiar dacă mulți dintre cei pe care îi cunoaște petrec doar câteva zile sau săptămâni pe navă, ea păstrează legătura cu ei prin intermediul rețelelor sociale.

Laura mai spune că încearcă să își păstreze câteva obiceiuri constante, precum vizitarea unor cafenele similare sau comandarea aceleiași băuturi în fiecare oraș, pentru a avea un sentiment de stabilitate într-o viață aflată în continuă schimbare.

„Uniformitatea pe care mi-o creez în interior nu este o slăbiciune. Așa reușesc să îmi mențin echilibrul”, a explicat ea.

Laura spune că perspectiva ei asupra banilor și a valorii lucrurilor s-a schimbat de când s-a mutat pe o navă de croazieră.

„Atunci când cheltuiesc bani, este de fiecare dată o alegere făcută în mod conștient”, a spus ea.

Cu toate acestea, Laura recunoaște că viața pe o navă de croazieră poate fi uneori singuratică și spune că există momente în care își dorește să aibă pe cineva alături cu care să împărtășească experiențele sau simte că pierde momente importante din viața de acasă.

„Cred că surpriza nu este faptul că singurătatea există în această viață. Surpriza este că am învățat să stau cu ea, în loc să fug de ea. Asta este ceva nou pentru mine”, a explicat ea.