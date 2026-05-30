Cu cât s-a scumpit RCA pentru autoturisme. ASF a publicat raportul

Tarifele de referinţă RCA au crescut, în medie, cu 12,3% în cazul autoturismelor şi cu 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri, în ultimele şase luni, comparativ cu tarifele de referinţă publicate anterior, în noiembrie 2025, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Instituţia a publicat Raportul semestrial privind tarifele de referinţă RCA, elaborat de compania KPMG.

În cazul persoanelor juridice, tarifele de referinţă au crescut cu 9,9% pentru autoturisme şi cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.

„Datele indică evoluţii moderate, care confirmă că piaţa RCA se află într-o etapă de stabilitate, cu ajustări explicabile prin dinamica daunalităţii, a costurilor de reparaţie şi a celorlalţi factori economici luaţi în calcul", precizează ASF.

Analiza pe categorii de risc arată însă că există şi situaţii în care tarifele de referinţă au scăzut. Astfel, pentru un şofer din Bucureşti-Ilfov, cu vârsta peste 60 de ani şi autoturism cu o putere de peste 300 kW, tariful de referinţă s-a redus cu 5,4%. Scăderi, de 3,4%, au fost consemnate şi pentru şoferii sub 30 de ani care deţin autoturisme cu o putere de peste 300 kW.

ASF menţionează, însă, că tariful de referinţă este mai mare pentru majoritatea segmentelor tarifare în principal din cauza creşterii severităţii daunelor şi a creşterii încărcării pentru cheltuielile de achiziţie şi administrare de la 18,1% la 20,8%.

O analiză comparativă evidenţiază, potrivit ASF, că primele medii practicate sunt atât peste, cât şi sub nivelul tarifelor de referinţă, în funcţie de segmentul analizat. Acest aspect reflectă diversitatea strategiilor comerciale şi a apetitului la risc al asigurătorilor, precum şi diferenţele între profilurile reale ale portofoliilor subscrise şi ipotezele utilizate la calculul tarifelor de referinţă.

Din comparaţia tarifului de referinţă cu primele medii la nivel de piaţă din primul trimestru, pentru poliţele cu o durată de 12 luni, convertite în B0, practicate de către asigurătorii RCA au rezultat: pentru autoturismele deţinute de persoanele fizice, pentru 41 segmente, primele medii practicate de către societăţi sunt mai mici decât tariful de referinţă, iar pentru 39 segmente, primele medii practicate de către societăţi sunt mai mari decât tariful de referinţă; pentru autoturismele deţinute de persoanele juridice, pentru 8 segmente, primele medii practicate de către societăţi sunt mai mici decât tariful de referinţă, iar pentru 8 segmente, primele medii practicate de către societăţi sunt mai mari decât tariful de referinţă.

Potrivit Autorităţii, tarifele de referinţă RCA nu reprezintă preţuri de piaţă, nu sunt obligatorii şi nu sunt stabilite de ASF. Acestea au caracter orientativ şi funcţionează ca un instrument statistic de transparenţă, util atât consumatorilor, cât şi asigurătorilor, pentru înţelegerea evoluţiei costurilor reale din piaţa RCA.

ASF menţionează că, la baza calculului tarifelor de referinţă stă analiza datelor statistice agregate din ultimii cinci ani. Metodologia utilizată urmăreşte, în principal, două componente esenţiale ale riscului RCA: frecvenţa daunelor, respectiv cât de des se produc accidentele, şi severitatea daunelor, adică nivelul costurilor generate de acestea.

Aceste informaţii sunt prelucrate printr-un model matematic, Modelul Liniar Generalizat - GLM, care include mai mulţi factori relevanţi, precum vârsta asiguratului sau utilizatorului, tipul vehiculului, puterea motorului şi zona geografică.

Tariful de referință nu este impus

Pentru ca rezultatul să reflecte cât mai fidel realitatea economică, calculul include, de asemenea, inflaţia daunelor, care surprinde, printre altele, creşterea costurilor cu reparaţiile şi piesele auto de la un an la altul, cheltuielile administrative şi de vânzare ale asigurătorilor, precum şi marja de profit.

„Prin urmare, tariful de referinţă nu este nici tarif impus, nici tarif comercial, ci un reper statistic pentru fiecare categorie de risc", subliniază Autoritatea.

Raportul semestrial relevă faptul că dauna medie (severitatea) a crescut cu 5,8% pe segmentul autoturismelor deţinute atât de persoane fizice, cât şi de persoane juridice. În cazul vehiculelor de transport marfă (persoane fizice) dauna medie a crescut cu 4,7%, în timp ce în cazul vehiculelor din aceeaşi categorie, deţinute de persoane juridice, severitatea daunelor a fost mai mare cu 3,5%.

În ceea ce priveşte frecvenţa daunelor, raportul evidenţiază o creştere cu 1,9% în cazul autoturismelor deţinute de persoane fizice şi de 0,63% în cazul persoanelor juridice. La categoria autovehiculelor de transport marfă (persoane fizice), frecvenţa daunelor a fost mai mare cu 0,2%, iar în cazul persoanelor juridice cu 1,1%.

Pentru consumatori, tariful de referinţă oferă un reper orientativ, calculat pe baza datelor statistice existente la nivelul pieţei RCA. Acesta îi poate ajuta să compare mai bine ofertele disponibile şi să înţeleagă diferenţele de preţ dintre poliţele propuse de asigurători, susţine ASF.

Pentru piaţă, raportul contribuie la o mai bună identificare a tendinţelor, inclusiv a evoluţiei costurilor cu daunele, şi permite adoptarea din timp a unor măsuri necesare pentru menţinerea stabilităţii pe termen lung.

Pentru protecţia asiguraţilor, tariful de referinţă are un rol important în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat", gestionat de BAAR.