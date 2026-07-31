Deputații, convocați de urgență vineri seara în ședință pentru modificări la Legea ANI

Biroul Permanent al Camerei Deputaților se reunește vineri seară, 31 iulie, într-o ședință desfășurată exclusiv online, dedicată Legii ANI.

Potrivit convocatorului Biroului Permanent, proiectul este înregistrat cu indicativul BPI 615/31.07.2026 și reprezintă o „propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității”. Inițiativa este semnată de parlamentari USR și PNL, iar documentul arată că a fost solicitată „procedură de urgenţă” pentru dezbaterea acesteia.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, iar proiectul urmează să fie trimis spre dezbatere în fond la Comisia juridică, de disciplină și imunități, în timp ce Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului va întocmi un aviz.

Convocatorul stabilește un calendar accelerat al procedurii. Guvernul trebuie să transmită punctul de vedere și informarea privind implicațiile bugetare până la 3 august, aceeași dată fiind prevăzută și pentru transmiterea fișei financiare, precum și pentru avizele Consiliului Legislativ și ale Consiliului Economic și Social. Tot până la 3 august este stabilit termenul pentru depunerea amendamentelor și a raportului comisiei de fond.

Documentul precizează și că, în cazul în care Comitetul liderilor grupurilor parlamentare nu aprobă dezbaterea în procedură de urgență, proiectul va intra în procedură obișnuită, iar toate termenele pentru obținerea avizelor și consultarea publică vor fi prelungite.

Senatul a respins joi legea ANI, în calitate de for decizional, după zile de dispute privind un amendament adoptat în Comisia juridică și contestat de USR. Proiectul, considerat un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, a primit 52 de voturi „pentru”, 28 de abțineri, iar 29 de senatori nu au votat.

Vineri, reprezentanții partidului condus de Dominic Fritz au anunțat că a fost depusă o plângere penală la Parchetul General, acuzând că un amendament inclus în raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților privind legea ANI a fost introdus fără să fie depus, dezbătut sau votat de membrii comisiei.