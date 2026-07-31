Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a calificat drept „inacceptabile” imaginile venite din exclava spaniolă Ceuta, unde zeci de mii de migranți au pătruns în ultimele zile dinspre Maroc. Șefa executivului european a cerut măsuri rapide pentru stoparea traversărilor ilegale și pentru returnarea migranților.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre”, a scris von der Leyen într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Șefa Executivului european a subliniat că „trebuie să înceteze imediat traversările periculoase. Trebuie destructurate rețelele de trafic ilegal. Şi returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre”.

Ursula Von der Leyen a anunțat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru Afaceri Interne, Magnus Brunner, și pentru Mediterana, Dubravka Suica, să ofere sprijin autorităților spaniole pentru gestionarea situației, relatează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit acesteia, Brunner colaborează deja cu guvernul de la Madrid și este pregătit să se deplaseze în zonele afectate, inclusiv pentru coordonarea unui sprijin operațional suplimentar prin intermediul Frontex.

„Sunt încrezătoare că o colaborare strânsă a noastră cu Marocul va contribui la obţinerea unor rezultate concrete”, a adăugat Ursula Von der Leyen.

„Aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraşul nostru în acest episod”

Juan Vivas, președintele administrației locale din Ceuta, a declarat că numărul migranților care au intrat în exclavă în ultimele zile a ajuns la aproximativ 60.000 de persoane, multe dintre acestea traversând înot sau forțând gardul de la frontieră.

„Estimările arată că aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraşul nostru în acest episod. Acest număr echivalează cu 70% din populaţia Ceutei”, a explicat Vivas.

Oficialul spaniol a comparat amploarea fenomenului cu un aflux de 34 de milioane de persoane pe întreg teritoriul Spaniei într-un interval de 24 de ore.

„Este imposibil să absorbim o asemenea presiune”, a precizat președintele administrației locale din Ceuta.

„Nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare. Interpretarea s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore”

Premierul spaniol Pedro Sanchez a afirmat că valul de migranți a fost alimentat de interpretarea pe care rețelele de trafic de persoane au dat-o unei decizii recente a justiției spaniole privind migranții sosiți pe cale maritimă.

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Potrivit lui Sanchez, hotărârea stabilește că „nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare”. El a adăugat că „această interpretare (...) s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore”, fiind exploatată de organizațiile implicate în traficul de migranți.

„Ceea ce s-a întâmplat este un atac asupra integrității teritoriale a Spaniei și merită condamnarea noastră cea mai hotărâtă și energetică. Toată Spania este alături de cetățenii din Ceuta. Guvernul Spaniei este alături de Orașul Autonom. Vă mulțumim pentru cooperarea pe care am susținut-o întotdeauna cu guvernul orașului. Vom folosi toate resursele statului pentru a asigura securitatea și coexistența. Și angajamentul nostru total și hotărât pentru viitorul Orașului Autonom Ceuta”, a explicat premierul spaniol într-un mesaj postat pe Facebook.

Pedro Sanchez a efectuat o vizită la Ceuta în contextul gestionării crizei migratorii, una dintre cele mai mari cu care s-a confruntat enclava în ultimii ani, potrivit Deutsche Welle.

Ca răspuns la presiunea de la frontieră, guvernul spaniol a mobilizat efective militare pentru a sprijini Garda Civilă în controlul zonei. În același timp, Franța și Italia au anunțat introducerea unor controale temporare la frontierele cu Spania, pe fondul temerilor legate de efectele crizei asupra spațiului Schengen.

Amintim că vicepremierul italian, Antonio Tajani, care este și ministru de Externe, a cerut joi suspendarea Spaniei din Spațiul Schengen, după ce sute de migranți au pătruns ilegal în enclava spaniolă Ceuta, situată pe coasta nordică a Marocului, potrivit AFP.