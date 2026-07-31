Monica Pop a suferit un AVC. Acuzațiile aduse de medic actualului manager al Spitalului de Oftalmologie

Într-un mesaj publicat pe Facebook, medicul Monica Pop susține că a suferit un AVC și că episodul medical a fost declanșat de o supărare puternică provocată de un conflict cu actualul manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, medicul Marian Burcea.

Ea povestește că l-a susținut pe Marian Burcea de-a lungul carierei și că a contribuit la numirea acestuia în funcția de manager după încheierea mandatului ei.

„Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București. Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu domnul general dr. Marian Burcea, cândva un bun prieten de 25 de ani, pe care eu l-am ajutat enorm. I-am păstrat postul când a fost dat afară (pe nedrept, este adevărat)”, a scris Monica Pop pe Facebook.

Medicul mai spune că relația dintre cei doi s-a deteriorat în ultimul timp și îl acuză că a avut un comportament lipsit de respect față de ea.

„Am făcut tot ce am putut pentru el, iar el a lovit pe la spate. A schimbat numele spitalului fără să-mi spună nimic, cu un nume care nu a avut nicio contribuție la partea administrativă a spitalului. Am văzut pe Facebook. Nimeni nu l-a crezut capabil de așa ceva! În repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin și datorită căruia a ajuns în această poziție! Vineri m-a admonestat oribil în fața unor pacienți. M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare, acum fiind internată în Secția de Neurologie a Spitalului Elias. Medicii și personalul sunt minunați! Le mulțumesc din suflet!”, a adăugat ea.

Dr. Monica Pop este medic primar oftalmolog și una dintre cele mai cunoscute figuri din sistemul medical românesc. În timpul pandemiei, ea a fost în centrul mai multor controverse, după ce a declarat că nu se va vaccina anti-Covid, pretinzând „efectele secundare” ale vaccinului.