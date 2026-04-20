Cum verifici online soldul Pilonului II. Tot ce trebuie să știi despre contul tău de pensie privată

Orice persoană care obține pentru prima oară venituri impozabile, pentru care achită contribuții pentru asigurări sociale, trebuie să se înscrie la un fond de pensie privată obligatorie, ulterior putând verifica online câți bani a strâns în fondurile de pensii private obligatorii.

Informația poate fi obținută prin intermediul unei aplicații online puse la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pilonul II reprezintă sistemul pensiilor administrate privat, obligatoriu, similar Pilonului I, către care se direcționează o parte din contribuția pentru pensie, respectiv 4,75% din contribuția totală de 25% reținută în acest scop.

Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat poate fi verificată pe site-ul ASF, prin completarea CNP-ului, a numelui și a prenumelui, precum și prin confirmarea faptului că ați citit și ați înțeles informarea privind protecția datelor și v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea acestora.

După identificarea fondului la care o persoană a fost repartizată, informațiile privind valoarea actualizată a contului personal, istoricul contribuțiilor acumulate și alte date relevante pot fi obținute fie prin contactarea administratorului fondului, fie prin accesarea site-ului oficial al acestuia, unde este disponibil, de regulă, contul online al participantului.

De asemenea, participanții la Pilonul II au dreptul să se transfere oricând la un alt fond de pensii administrat privat. Pentru aceasta, este necesară contactarea administratorului noului fond ales, care va furniza toate informațiile privind procedura de transfer. Totuși, în situația în care participantul a fost înscris la un fond pentru o perioadă mai mică de doi ani, transferul implică suportarea unei penalități, conform prevederilor legale.

Potrivit unui comunicat transmis de ASF la începutul acestui an, piața pensiilor private din România a continuat să crească în 2025. Astfel, activele totale ale fondurilor de pensii private au ajuns la 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% față de aceeași perioadă a anului anterior.

La finalul anului 2025, numărul total al participanților la sistemul pensiilor private a fost de 9,46 milioane de persoane, comparativ cu 9,12 milioane în anul anterior (2024). Dintre acestea, 8,46 milioane sunt participanți la Pilonul II, iar aproape un milion la Pilonul III.