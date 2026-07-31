A doua etapă de repartizare la liceu a început. Ce se întâmplă diferit. Liceele tehnologice, cele mai interesate

Cursa pentru repartizarea la liceu a absolvenților de gimnaziu încă fără loc a început vineri, 31 iulie 2026, odată cu publicarea locurilor disponibile, care sunt și mai multe decât cele rămase după prima etapă de repartizare.

Inspectoratele școlare județene au afișat, conform calendarului de admitere la liceu, lista cu locurile libere după prima etapă de repartizare și înscrierea candidaților repartizați. Absolvenții de gimnaziu încă fără loc au câteva zile la dispoziție să o analizeze pentru a completa opțiunile.

Conform calendarului, cererile de înscriere pentru etapa a doua de repartizare se depun în perioada 10-12 august 2026, când candidați, însoțiți de părinți/reprezentanți legali vor completa un formular (cerere) pus la dispoziție de comisia județeană de admitere.

Ce se întâmplă diferit față de prima etapă de repartizare este că fiecare inspectorat școlar a decis, prin procedură locală, modalitatea de depunere a acestor cereri care vor cuprinde și opțiunile candidaților (la școala de proveniență, la inspectoratul școlar unde funcționează centrul special de înscriere, fizic, online etc.).

Ce cuprinde calendarul

În județele în care lista locurilor libere cuprinde și locuri la liceele vocaționale (profil bilingv, sportiv, teologic, pedagogic, militar, arte), în 3 și 4 august are loc înscrierea candidaților pentru susținerea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă străină.

În perioada 5-6 august se susțin probele de aptitudini, iar în 7 august se afișează rezultatele obținute de candidați.

Pentru locurile la liceele care nu presupun susținerea de probe eliminatorii, candidații vor completa opțiunile în 10-12 august 2026, cererile de înscriere fiind depuse conform deciziei comisiei județene.

În 17 – 18 august 2026 are loc repartizarea candidaților la nivel județean de către comisie (aplicând criteriile de medie și opțiuni), iar în 19 august fiecare comisie județeană transmite rezultatele către sistemul informatic centralizat și către licee.

Cine poate participa la a doua etapă de repartizare

La etapa a doua de repartizare la liceu pot participa doar candidații care nu au ocupat încă un loc la liceu. Potrivit regulamentului oficial al Ministerului Educației, categoriile de elevi care se pot înscrie sunt:

- elevii rămași nerepartizați - cei care au completat fișa în prima etapă, dar nu au avut medie destul de mare pentru opțiunile alese;

- elevii care nu au participat la prima etapă de repartizare;

- elevii care au pierdut locul - acei elevi care au fost repartizați în prima etapă, dar nu și-au depus dosarul de înscriere la liceu în termenul legal, locul lor vacantându-se;

- elevii care au renunțat la locul obținut în urma primei repartizări computerizate - cei care au fost repartizați, dar au depus o cerere oficială de renunțare la locul obținut;

Admiterea la liceu. Peste 3.400 de candidați au rămas nerepartizați. Când are loc etapa a doua

- absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională – această categorie va intra în procedură de repartizare după ce au fost rezolvate cazurile tuturor elevilor care au medii de examen.

Numărul locurilor pe care elevii încă fără loc le au la dispoziție pentru a-și completa opțiunile poate fi chiar mai mare decât cel anunțat după etapa I de repartizare, dacă dintre elevii repartizați sunt candidați care nu s-au prezentat cu dosarul la liceu pentru înscriere sau au renunțat prin declarație scrisă la locul obținut.

A doua etapă de repartizare este urmărită cu foarte mare interes în primul rând de directorii și profesorii din liceele tehnologice, care sunt marii perdanți după prima etapă de repartizare. Sunt foarte multe licee care nu au reușit să-și completeze clase întregi și pentru care această etapă reprezintă o speranță.

Sunt, pe de altă parte, locuri rămase și la liceele teoretice, deși acestea au fost primele în opțiunile celor mai mulți dintre candidați. Și aceste licee se vor lupta pentru a-i câștiga pe absolvenții de gimnaziu încă nerepartizați.

Elevii se înscriu la școala de proveniență, în Olt

În județul Olt, la Inspectoratul Școlar Județean Olt s-a decis ca cererile de repartizare și fișele de opțiuni (care nu sunt cele din prima etapă) să fie depuse la școlile de proveniență. Acestor școli le-au fost transmise lista cu locurile disponibile, modelul de cerere - fișă de opțiuni (pe care îl puteți vedea mai jos). După ce aceste cereri vor fi completate, școala, care va și verifica și certifica veridicitatea informațiilor completate, va fi cea care le va transmite mai departe către comisia județeană.

„Noi am trimis în școli notă informativă cu toată procedura, cu ce au școlile de făcut, cu modelul de cerere, am rugat școlile să pună informațiile și pe grupurile de WhatsApp de la clasa a VIII-a”, a precizat, pentru „Adevărul”, inspectorul școlar general-adjunct Mihaela Pirnă.

Sunt așteptați să se înscrie în a doua etapă de repartizare la liceu puțin peste 450 de absolvenți de gimnaziu. Aceștia au suficiente opțiuni, numărul locurilor libere trecând de 600. Cele mai multe locuri libere – lista poate fi consultată pe site-ul IȘJ Olt – sunt la liceele tehnologice, care au pierdut masiv, în acest an, clase în favoarea liceelor teoretice. Pentru cei care vor un loc la un liceu teoretic există chiar și în acest sens opțiuni, astfel că se poate întâmpla ca un elev care nu s-a înscris inițial la repartizare (după prima etapă de repartizare în județul Olt nu au rămas candidați nerepartizați) sau care nu a susținut Evaluarea Națională, să fie admis la profil teoretic.

Procesul de admitere la liceu nu se va definitiva nici după această etapă, pentru că, foarte probabil, la liceele unde anumite clase nu au numărul suficient de elevi pentru a funcționa conform regulamenttelor vor fi operate modifiicări înaintea debutului noului an școlar.