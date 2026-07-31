Cine îi poate lua locul lui Putin? Expertă în Rusia: „Să ne ferească Dumnezeu de acest scenariu”

Dispariția lui Vladimir Putin de la Kremlin nu ar garanta liniștea. Ana Maria Albulescu, expertă în Rusia și studii de război, analizează pentru „Adevărul” cele trei scenarii post-Putin și explică de ce succesorul favorit ar putea fi un fanatic mult mai periculos pentru NATO.

Ana Maria Albulescu este cercetător la Universitatea din Tartu (Estonia) și are un doctorat în Studii de Război, la Kings College Londra. Românca este considerată expertă în Rusia și în dinamica conflictelor înghețate în spațiul post-sovietic. Într-un interviu pentru „Adevărul”, ea face tabloul unei Federații Ruse care se confruntă cu probleme, cu un regim autoritar, și vorbește despre scenariile post-Putin. Având în vedere că dictatorul rus are totuși 74 de ani, iar în fostul spațiu sovietic puțini lideri au renunțat de bună voie la putere, este rezonabil să presupunem că mai devreme sau mai târziu va avea loc și aici o schimbare. Ce ar implica acest lucru și de ce dispariția lui Putin, indiferent din ce motive, aduce la pachet vești bune și vești proaste.

Adevărul: Dacă privim pe termen mediu și lung evoluția războiului din Ucraina, totul pare să se reducă la ce se întâmplă la Moscova. Cum vedeți dinamica de la Kremlin în următorii ani și ce scenarii de succesiune luați în calcul dacă Vladimir Putin își părăsește funcția, fie din motive de sănătate, fie în urma unui eveniment neașteptat?

Ana Maria Albulescu: Când privim pe termen lung, totul depinde foarte mult de scenariile legate de Vladimir Putin și de succesorul său. Și problema este că avem destul de puține informații despre tot ce se petrece, de fapt, la Moscova și în general în Rusia. Regimul de acolo este închis, iar informațiile ajung cu greu la noi și multe pot fi alterate. Dar dacă este să ne referim la succesorul lui Vladimir Putin și la ceea ce ar putea să urmeze, văd trei principale scenarii plauzibile pentru următorii zece ani.

Primul scenariu este cel în care îl mai vedem pe Vladimir Putin la putere în următorii zece ani. Dacă el rămâne la conducere, văd în mod clar, în acest interval de zece ani, un nou atac rusesc asupra Ucrainei și posibil și asupra altor state.

Al doilea scenariu ar porni de la dispariția lui Putin. Asta înseamnă fie o retragere voluntară a lui Vladimir Putin, fie o plecare forțată, fie o posibilă moarte a sa, urmată imediat de stabilirea unui succesor, care să fie acceptat de elitele de la conducerea Federației Ruse. În funcție de cine ar fi acest succesor, iar aici nu putem face decât speculații, am oscila între a avea o variantă mai bună, la fel de proastă sau și mai proastă decât în însuși Vladimir Putin. Dar nu prea este loc de optimism, iar dintre cei care sunt în poziții favorabile cei mai mulți sunt chiar mai periculoși ca el.

Și avem în fine un al treilea scenariu. Acesta ar fi cel în care moartea lui Putin sau o ruptură la nivel de leadership în Rusia ar duce la fragmentarea Federației Ruse și la războaie civile interne. Asta ar însemna un fel de implozie, incertitudini, probleme cum ne amintim că au mai fost atunci când am avut dezintegrarea fostei Uniuni Sovietice. Și riscurile ar exista și aici, ba chiar ar fi o situație foarte complicată.

Cel mai rău scenariu cu Dmitri Medvedev

M-aș opri puțin la cel de-al doilea scenariu, pentru că nu este același lucru cine îi va urma lui Putin. Pe baza puținelor informații care ne vin din Federația Rusă, cine credeți că ar putea fi succesorul lui Vladimir Putin?

Dacă vorbim de un posibil succesor pentru Vladimir Putin, eu l-aș vedea cel mai probabil pe Dmitri Medvedev. Cel puțin momentan, el pare să fie cel mai bine situat și ar putea emite pretenții în cazul în care am avea o schimbare la vârf. Și, da, această variantă ar fi și mai rea decât însuși Putin. Pentru că mulți spun, nu știm cât este de adevărat, că Putin este îngrozitor, este un dictator, un criminal, dar este oarecum previzibil și s-a mai negociat cu el. Cu Dmitri Medvedv pare că nu este loc de discutat, este și mai fanatic aparent. De fapt, este clar cel mai fanatic dintre ei, să ne ferească Dumnezeu de scenariul ăsta! Pentru că în acest scenariu, în cazul în care Dmitri Medvedev ar ajunge să conducă Federația Rusă, aproape sigur am vedea o invazie la scară largă.

Să discutăm puțin și despre cel de-al treilea scenariu, cel al fragmentării și al haosului intern în Rusia, care pare că ar elimina amenințarea unei invazii externe. De ce se spune totuși că ar fi o variantă fel de proastă pentru noi și pentru statele NATO?

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Aș spune din start că toate aceste trei variante ar fi proaste pentru noi, cei din țările NATO. Speranțele că am avea la Moscova un nou Gorbaciov într-un viitor apropiat sunt nefondate, după părerea mea. Cel puțin pe termen scurt și mediu nu va fi cazul. Apoi, ca să mă refer la al treilea scenariu, spuneam că ar exista și posibilitatea ca Putin să dispară sau să fie obligat s-o facă ori chiar să moară, iar după el să apară o luptă pentru putere. În cazul unui haos în care nu există un succesor bine determinat și se destramă Federația Rusă, ne gândim la ce s-a întâmplat când s-a spart fosta Uniune Sovietică. Dacă facem apel la istorie, vedem că au fost și atunci probleme, adică au fost mari temeri că lucrurile pot scăpa urât de sub control. Când a fost implozia aceea a Uniunii Sovietice, au fost niște probleme și temeri foarte mari legate de armele nucleare ale sovieticilor care au rămas dispersate, ba în Ucraina, ba prin alte republici foste sovietice. Și nu se știe pe mâna cui ar ajunge.

Aici ar fi riscurile majore într-un război civil. Dacă Federația Rusă se fragmentaeză, apare pericolul uriaș ca armele nucleare să rămână pe mâna unor facțiuni sau regimuri necontrolate, ba chiar să fie folosite în luptele interne. Deci Federația Rusă ar deveni rapid un focar de instabilitate în Estul Europei, ba chiar în toată Europa și toată Asia, iar riscurile nu ar fi deloc neglijabile.

Semnalele de la Moscova

Există semne la Moscova, vedeți vreun indiciu că Vladimir Putin își pregătește deja terenul pentru o predare controlată a puterii sau că încearcă să-și asigure spatele?

Dacă analizăm strategia președintelui Putin de la alegerile parlamentare, el s-a reapropiat de partidul lui Dmitri Medvedev, în condițiile în care înainte nu prea avea astfel de tangențe. Iar acest lucru ce pe mine mă face să cred că se pregătește undeva acolo o succesiune. Indiferent că el este bolnav, așa cum s-a tot spus, indiferent că vrea să se retragă sau că va muri ca un erou, din punctul lui de vedere, pentru noi nu contează. Se vede că încearcă să-și găsească mai mulți susținători interni, deși își pierde din popularitate pe parcursul acestui război. Și există informații că nu toți rușii sunt încântați de el și că popularitatea sa ar fi scăzută. Au murit mulți ruși în război, iar chiar dacă regimul este unul totalitar și înăbușă orice proteste, nu pot să nu existe nemulțumiri.

O schimbare de lider la Kremlin, dacă ar fi să sperăm că ar veni un nou Gorbaciov, ar putea aduce, în cele din urmă, încheierea definitivă a confruntării dintre Rusia și Occident?

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Nu prea văd acest scenariu, sincer. Cum am zis, mai plauzibil ar fi să vedem un Dmitri Medvedev în prim plan. Nu prea văd cine ar fi în rolul lui Gorbaciov. Și nici nu văd posibil acest scenariu, cel puțin nu într-un viitor apropiat sau pe termen mediu. Într-un viitor predictibil, eu nu văd ca acest război din Ucraina să fie ultimul război ruso-vestic. Indiferent cum se vor derula aceste evoluții la nivel de leadership, din păcate, confruntarea dintre Rusia și Vest va continua și pe mai departe. Există interes, mai ales în rândul serviciilor de intelligence și al politicienilor la Moscova, să se întâmple asta, deși mulți ruși s-au săturat deja de asta. Dar și populația este manipulată și ținută în frâu de un regim represiv cum puține există pe lumea asta. Așa că, dacă este să concluzionez, războiul din Ucraina va continua. Și va continua și dacă vom avea acorduri de pace precum cele de la Minsk. Putem avea doar iluzia că va fi liniște, însă de fiecare dată luptele vor reizbucni cu și mai multă violență.

De ce e puțin probabil un război nuclear

Vedeți și un posibil război între Federația Rusă și NATO, poate chiar cu arme nucleare?

Din fericire, încă mai funcționează descurajarea nucleară, iar asta ar putea opri la un moment dat Federația Rusă să atace statele NATO. Și poate doar asta. Dacă vor reuși să câștige războiul cu Ucraina și vor reuși să își refacă armata, rușii pot fi periculoși. În acest caz, sper, ar funcționa totuși acea descurajare nucleară, la fel cum a funcționat pe toată durata Războiului Rece și s-a evitat un război direct, o confruntare între Uniunea Sovietică și NATO.