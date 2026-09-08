Elon Musk aplaudă, diplomați americani transmit felicitări, UE are prima reacție de contracție!

Prima reacție internațională la victoria AfD este una care contează și e plină de semnificații, căci Elon Musk a spus două cuvinte care au valoarea unui mesaj: „Gut gemaccht! (Bine jucat!), așa sună mesajul său pe rețeaua X adresat câștigătorilor din Germania.

Foto: X@ER_Bund

Care și răspund prin vocea lui Ulrich Siegmund: „Mulțumesc, Elon Musk pentru sprijinul și viziunea ta deosebit de importante pentru evoluțiile politice ale timpului nostru, inclusiv aici, în Germania. Aș fi bucuros să putem stabili o cooperare puternică și constructivă. Atunci Germania va redeveni o țară unde merită să investești. Salut cordial din Saxa-Anhalt!”.

Deci, cine are urechi de auzit, poate și înțelege ceva! Și chiar ar trebui să fie ceva de înțeles deoarece nu este prima oară când Elon Musk se amestecă direct în politica internă din Germania, amintiți-vă că l-a caracterizat drept „imbecil” pe cancelarul german și că referința celor de la AfD nu este deloc întâmplătoare deoarece Musk deține o mega uzină Tesla în apropiere de Berlin și ar fi direct interesat de schimbări aduse normelor stricte de producție cu normative severe ecologice impuse de europeni.

Cine știe ce-ar putea însemna promisiunea deschisă de alianță propusă acum de AfD...Și ca lucrurile să se mai complice puțin, avem o postare relevantă a lui Richard Grenell, fostul ambasador al SUA în Germania în perioada primului mandat al prietenului și aliatului său politic Donald Trump: scrie el că e vorba despre „o imensă victorie și o nouă zi care se naște acum în Germania...Poporul este gata pentru schimbare, oricare ar fi numele date acestei schimbări”.

La nivel de Bruxelles, așa cum era de așteptat, șocul a fost brutal și rapid și se produce în cel mai sensibil și contestat domeniu de acțiune comunitar: politica externă, de apărare și securitate,. Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a fost nevoită să anuleze un eveniment politic anunțat cu mare pompă pentru ziua de ieri, adică lansarea Grupului consultativ de nivel înalt pe probleme de apărare, cel care ar fi fost „creierul” conceptual al viitoarelor mișcări din domeniu, inclusiv stabilirea priorităților de producție și achiziție de armamente din ceea ce va fi programul SAFE IIși despre care se spune că urma să fie condus de Andres Fogh Rasmussen, fost Secretar General al NATO. Plus că, tocmai pregătind o extindere a legăturilor operaționale viitoare, printre experții invitați se numărau, surprinzător, specialiști din Marea Britanie și Ucraina...

Din politețe diplomatică prudentă, tocmai pentru a minimiza importanța chestiunii, s-au admis comentarii doar „pe surse care au dorit să-și mențină anonimatul’, de fapt dorință clară de a nu vorbi decât despre reticențe ale Germaniei, Franței și Italiei care credeau că existența unui asemenea grup „al duplica atribuțiile specifice în domeniu ale Comisiei Europene”.

Cred că, tot din prudență, oficialii europeni, nu numai la Comisie ci și în marile cancelarii, au decis că bine ar fi să ia o perioadă de reflecție până când se va vedea ce conțin rapoartele serviciilor de informații cărora li s-a cerut să facă diverse scenarii asupra posibilului efect de conjuncție între ce se estimează a fi ridicarea generalizată a extremei drepte în defavoarea partidelor „clasice”, atât în Germania cât și în Franța. Dacă asta s-ar confirma, atunci se va ști ce-a mai rămas funcțional din motorul care trebuia să susțină marile afaceri, giganticele afaceri din SAFE II și să suplinească retragerea americană. Nu înseamnă că nu se va mai urma tendința de acum de revenire la prioritatea de a construi armamentului și capacități avansate de apărare în țări europene, dar s-ar putea, să se schimbe partenerii, totul fiind remodelat de agendele AfD și Frontului Național care, în realitate, dau peste cap foarte multe dintre aranjamentele de acum.

Până atunci, dacă tot cităm poziții nervoase generate de victoria AfD, poate în replică la cele spuse de Elon Musk, poate știind ce se discută în pe culoarele discrete ale puterii de la Bruxelles, premierul polonez Donald Tusk a spus că „numai idioții și trădătorii pot să se bucure de triumful AfD în Germania!”.