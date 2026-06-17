ANAF: Firmă de pază suspectată că a prejudiciat statul cu peste 15 milioane de lei, fiind descoperite 350.000 de ore de muncă nedeclarate

O firmă din domeniul serviciilor de pază și protecție, care avea aproximativ 250 de angajați, este acuzată de inspectorii antifraudă că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 15,4 milioane de lei printr-un mecanism care includea declararea unui număr mai mic de ore de muncă decât cele lucrate în realitate.

Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, verificările au scos la iveală aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate, ceea ce ar fi permis societății să reducă artificial contribuțiile și taxele datorate statului.

Inspectorii antifraudă susțin că firma transmitea prin declarația D112 un număr de ore lucrate inferior celui real.

Formularul D112 este documentul prin care angajatorii declară salariile, contribuțiile sociale și impozitele aferente angajaților. Prin raportarea unui volum redus de muncă, societatea ar fi plătit contribuții mai mici către bugetul de stat.

Potrivit ANAF, diferențele identificate în urma controlului au ajuns la aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate.

„Pentru acele ore nu au fost plătite contribuțiile sociale, care contează și la pensie, la asigurarea de sănătate și la alte drepturi ale angajaților”, arată inspectorii antifraudă.

În timpul verificărilor, inspectorii au observat că societatea și-a mărit rapid numărul de angajați, ajungând la aproximativ 250 de salariați, însă obligațiile fiscale declarate nu au evoluat în același ritm cu activitatea economică.

Potrivit ANAF, mecanismul nu s-ar fi limitat doar la subdeclararea orelor de muncă.

Inspectorii susțin că în schemă ar fi fost implicate și alte societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi pentru servicii fără conținut economic real.

Aceste documente ar fi fost folosite pentru diminuarea TVA-ului și a impozitului pe profit datorate statului.

O altă constatare a inspectorilor vizează fluxurile financiare ale companiei.

Potrivit ANAF, după încasarea sumelor provenite din activitatea comercială, urmau retrageri importante de numerar de la bancomate.

Inspectorii susțin că banii ar fi fost utilizați fie în scop personal, fie pentru efectuarea unor plăți în afara evidențelor contabile și fiscale.

„Cu alte cuvinte, banii ieșeau din firmă în numerar, iar traseul lor devenea mai greu de urmărit”, precizează ANAF.

Inspectorii antifraudă mai susțin că reprezentanții companiei ar fi încercat în repetate rânduri să întârzie verificările.

Potrivit instituției, aceștia nu ar fi pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate, nu s-ar fi prezentat la convocări și ar fi invocat motive considerate nejustificate pentru amânarea verificărilor.

În ciuda acestor dificultăți, ANAF afirmă că a reconstituit activitatea economică reală a societății folosind informațiile disponibile în bazele proprii de date, inclusiv cele din sistemul RO e-Factura.

În urma controlului, inspectorii antifraudă au estimat un prejudiciu total de peste 15,4 milioane de lei.

Dosarul urmează să fie înaintat organelor de urmărire penală, care vor continua cercetările pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea eventualelor responsabilități penale.

ANAF nu a făcut public numele firmei vizate de anchetă.