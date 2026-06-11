Video Ambulanțierii au ieșit în stradă. Proteste la Ministerului Sănătății și Ministerul Muncii: „Noua lege a salarizării ne taie veniturile!”

Sute de angajați ai serviciilor publice de ambulanță din toată țara au protestat joi, la Ministerului Sănătății și Ministerul Muncii, după apelul Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România (FNSAR). Sindicaliștii avertizează că proiectul noii legi a salarizării ar putea duce la diminuarea veniturilor personalului din sistemul de urgență.

Acțiunea a început la ora 09:30 la Ministerului Sănătății, și a continuat, de la 10.30 la Ministerul Muncii.

Potrivit organizatorilor, protestul este declanșat de proiectul legii salarizării în sectorul public, care ar prevede reducerea unor sporuri importante, inclusiv cele pentru ture, gărzi, muncă în zilele de repaus și activitatea în condiții periculoase.

„Noua lege a salarizării ne taie veniturile!”, spun sindicaliștii.

Sindicaliștii avertizează că noii coeficienți nu ar garanta menținerea veniturilor actuale pentru un segment semnificativ al angajaților, în lipsa majorărilor solicitate.

Toate ambulanțele operative au afișat joi mesaje cu „Protest național”.

Protestele au loc în contextul unui val recent de proteste organizate în fața instituțiilor fiscale din majoritatea județelor. Funcționarii reclamă prevederile noii legi a salarizării și solicită un statut special, o nouă grilă și venituri adaptate responsabilităților.

Reprezentanții angajaților susțin că, în forma actuală, proiectul ar putea duce la scăderea veniturilor pentru o parte dintre salariați, unele categorii riscând pierderi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar.