search
Joi, 4 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

DSU a dat amenzi și a dispus măsuri după tragedia din Bacău în care un elev de 15 ani a murit la școală

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Moartea copilului de 15 ani  din Bacău, la scurt timp după ce i s-a făcut rău în curtea școlii, a generat controverse majore privind modul în care a intervenit Serviciul Județean de Ambulanță.

DSU a dat amenzi și a luat măsuri în cazul tragediei de la Bacău
Robert a murit în curtea școlii FOTO: captură video News

Un minor de 15 ani, din comuna Buhoci, județul Bacău, a murit joi, 21 mai, la școală, în timpul unei pauze între ore. 

El s-a înecat cu o bucată de mâncare în timpul pauzei dintre ore. Prima ambulanță sosită la fața locului nu avea medic, iar echipajul complet a ajuns prea târziu pentru ca minorul să mai poată fi salvat. 

Departamentul pentru Situații de Urgență vine după după săptămâni cu informații noi, în încercarea de a clarifica toate aspectele legate de intervenția medicală, în uma unor verificări făcute la bacău.

”În data de 22.05.2026, o echipă de inspecție a Departamentului pentru Situații de Urgență s-a deplasat la sediul structurilor care asigură asistența medicală de urgență la nivelul județului Bacău (SAJ Bacău, UPU –SMURD a Spitalului Județean de Urgență Bacău, ISUJ Bacău), precum și la sediul Școlii Gimnaziale din localitatea Vladnic, comuna Parincea, județul Bacău (locul intervenției), în vederea verificării modului de asigurare a asistenței medicale de urgență la nivel prespitalicesc, activitatea fiind desfășurată în coordonare instituțională cu Ministerul Sănătății, în conformitate cu atribuțiile legale ale fiecărei instituții”, potrivit DSU.

Ce constatări s-au făcut

În data de 20.05.2026, ora 12.31, a fost recepționat prin SNUAU 112 un apel care semnala un copil inconștient. Operatorii SAJ din dispeceratul integrat ISU-SAJ Bacău au adresat întrebările specifice protocolului și au oferit instrucțiuni de prim ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Ulterior apelului inițial au fost înregistrate mai multe apeluri de revenire prin care a fost comunicată evoluția situației și au fost furnizate noi recomandări de prim ajutor.

”La momentul apelului existau disponibile la nivelul stației centrale a SAJ Bacău: un echipaj medical de urgență cu medic și mai multe echipaje medicale de urgență cu asistent. Un alt echipaj cu medic era în misiune la Iași. La nivelul județului nu era operațional un echipaj de terapie intensivă mobile SMURD, din cauza lipsei de personal medical de la nivelul UPU Bacău. Deși simptomatologia raportată se încadra în categoria urgențelor majore (Cod Roșu – copil care nu respiră), a fost alertat inițial un echipaj medical de urgență cu asistent”, anunță DSU.

Reprezentanții DSU spun că în conformitate cu reglementărilor aplicabile, se impunea a fi luată în considerare trimiterea la caz, în fază inițiala, a altor categorii de resurse, precum echipaj medical cu medic (care era disponibil și care a fost direcționat la caz ulterior, fiind alertat la ora 13.51 și ajungând la locul solicitării la ora 14.22) sau echipaj de salvare aeriană (care era disponibil).

Nu au fost identificate dovezi privind alertarea unei resurse medicale aeriene (elicopter SMURD), deși două elicoptere SMURD aflate unul în Brașov și altul în Galați, erau disponibile, iar condițiile meteorologice permiteau executarea misiunii. Primul echipaj medical a ajuns la locul intervenției la aproximativ 26 de minute de la apelul initial, fiind constatată depășirea timpului maxim de ajungere prevăzut pentru intervențiile în mediul rural. Mai mult, la nivelul Punctului de Lucru Parincea, aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău, era disponibilă o autospecială de stingere cu apă și spumă care avea în dotare rucsacul de prim ajutor, fiind încadrată cu trei subofițeri care dețin competențe în acordarea primului ajutor calificat. Resursa putea fi alocată intervenției, având în vedere interesul pacientului și faptul că aceasta era cea mai apropiată resursă de locul solicitării. În această situație, manevrele de resuscitare puteau fi inițiate de personal cu pregătire paramedicală până la sosirea echipajului medical de urgență”, mai precizează DSU.

Un elev de 15 ani din Bacău a murit la școală în timpul unei pauze. Ce spun autoritățile

De menținat că la sosirea primului echipaj medical, persoanele aflate la fața locului efectuau deja manevre de resuscitare, acesta preluând cu continuând manevrele de resuscitare.

Din verificări a rezultat că la fața locului au fost prezente și cadre medicale din comunitate înainte de sosirea echipajului de urgență, dar care nu efectuau manevre medicale la momentul ajungerii echipajului de urgență, așa cum reiese din imaginile filmate de camera de bord a autospecialei.

Echipajul medical ajuns la locul solicitării, nu a transmis date medicale medicului coordonator, nici prin intermediul stației de emisie recepție, nici prin sistemul de telemedicină, așa cum prevăd protocoalele în vigoare.

Concluziile DSU

Cazul a fost încadrat ca urgență majoră, corespunzătoare categoriei „Cod Roșu”, pentru care procedurile permit alertarea unor resurse cu nivel superior de competență.

”Medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării, deși acestea erau disponibile. Nu a fost solicitată o resursă aeriană, deși cadrul procedural permitea acest lucru și existau resurse disponibile. Nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenției. În cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău a fost identificat un paravan care separa dispecerii pompieri de dispecerii SAJ, aspect ce poate conduce la deficiențe privind comunicarea și coordonarea situațiilor de urgență”, precizează DSU în urma controlului.

Măsuri și sancțiuni dispuse

DSU a cerut transmiterea raportului către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății.

Totodată, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.000 lei.

S-a solicitat Inițierea unei cercetări interne privind modul de dispecerizare a cazului și nealertarea resursei aeriene disponibile.

Alte măsuri

-Reinstruirea personalului medical, a dispecerilor ISU și a coordonatorilor medicali în ceea ce priveste criteriile de alertare a resurselor aeriene, aplicarea procedurilor operaționale și gestionarea urgențelor majore.

-Reinstruirea personalului privind obligația utilizării tuturor resurselor disponibile în interesul pacientului.

-Eliminarea factorilor care afectează comunicarea în dispeceratul integrat (paravanul)

-Reinstruirea întregului personal operativ privind contravențiile și obligațiile prevăzute de legislația sistemului național de asistență medicală de urgență.

-Analizarea, în cadrul UPU Bacău, a posibilității operaționalizării unu echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
digi24.ro
image
Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern
gandul.ro
image
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Tomac în funcția de premier
mediafax.ro
image
Pe ce ar plăti o avere starul celor de la Barcelona. Nimeni nu se aștepta la un astfel de răspuns de la Lamine Yamal
fanatik.ro
image
Strategia din spatele nominalizării lui Eugen Tomac, explicată diferit de doi analiști politici: „Un joc politic în doi pași și neutralizarea bolojenismului”
libertatea.ro
image
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
digi24.ro
image
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
gsp.ro
image
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
digisport.ro
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
click.ro
image
Găsit premier, caut majoritate. Surse: Cine va ocupa ministerele cheie în Guvernul Tomac
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
observatornews.ro
image
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
cancan.ro
image
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
playtech.ro
image
Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la pământ”
digisport.ro
image
Planta care te scapă de țânțari și căpușe vara aceasta. Este mai eficientă decât lavanda
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Locul de VIS în care a plecat Monica Bîrlădeanu în vacanță cu Valeriu Gheorghiță. A postat și primele imagini din escapada romantică de pe malul Atlanticului / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan de premier. A mai fost propus prim-ministru de Băsescu
mediaflux.ro
image
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
Ioana State, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. Ce a eliminat complet din alimentație
click.ro
image
Ce meniu a avut Aurelian Temișan la reinterpretarea nunții cu Monica Davidescu. Preotul care i-a cununat acum 20 de ani a oficiat o nouă slujbă lângă piscină
click.ro
image
Cum arată Micutzu după ce a slăbit. Comediantul și-a surprins fanii: „Așa-i când nu ai lift”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
13051 jpeg
Fulgerul care ar fi ucis un împărat roman și a schimbat istoria imperiului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre divorțul Nicoletei Luciu! Vedeta a făcut anunțul live pe TikTok
image
Ioana State, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. Ce a eliminat complet din alimentație

OK! Magazine

image
Harry și Meghan nu-și dezamăgesc fanii. A apărut noua fotografie de familie cu sărbătorita zilei, Lilibet

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Începi să uiţi tot mai des? Iată ce te poate ajuta!