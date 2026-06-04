DSU a dat amenzi și a dispus măsuri după tragedia din Bacău în care un elev de 15 ani a murit la școală

Moartea copilului de 15 ani din Bacău, la scurt timp după ce i s-a făcut rău în curtea școlii, a generat controverse majore privind modul în care a intervenit Serviciul Județean de Ambulanță.

Un minor de 15 ani, din comuna Buhoci, județul Bacău, a murit joi, 21 mai, la școală, în timpul unei pauze între ore.

El s-a înecat cu o bucată de mâncare în timpul pauzei dintre ore. Prima ambulanță sosită la fața locului nu avea medic, iar echipajul complet a ajuns prea târziu pentru ca minorul să mai poată fi salvat.

Departamentul pentru Situații de Urgență vine după după săptămâni cu informații noi, în încercarea de a clarifica toate aspectele legate de intervenția medicală, în uma unor verificări făcute la bacău.

”În data de 22.05.2026, o echipă de inspecție a Departamentului pentru Situații de Urgență s-a deplasat la sediul structurilor care asigură asistența medicală de urgență la nivelul județului Bacău (SAJ Bacău, UPU –SMURD a Spitalului Județean de Urgență Bacău, ISUJ Bacău), precum și la sediul Școlii Gimnaziale din localitatea Vladnic, comuna Parincea, județul Bacău (locul intervenției), în vederea verificării modului de asigurare a asistenței medicale de urgență la nivel prespitalicesc, activitatea fiind desfășurată în coordonare instituțională cu Ministerul Sănătății, în conformitate cu atribuțiile legale ale fiecărei instituții”, potrivit DSU.

Ce constatări s-au făcut

În data de 20.05.2026, ora 12.31, a fost recepționat prin SNUAU 112 un apel care semnala un copil inconștient. Operatorii SAJ din dispeceratul integrat ISU-SAJ Bacău au adresat întrebările specifice protocolului și au oferit instrucțiuni de prim ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Ulterior apelului inițial au fost înregistrate mai multe apeluri de revenire prin care a fost comunicată evoluția situației și au fost furnizate noi recomandări de prim ajutor.

”La momentul apelului existau disponibile la nivelul stației centrale a SAJ Bacău: un echipaj medical de urgență cu medic și mai multe echipaje medicale de urgență cu asistent. Un alt echipaj cu medic era în misiune la Iași. La nivelul județului nu era operațional un echipaj de terapie intensivă mobile SMURD, din cauza lipsei de personal medical de la nivelul UPU Bacău. Deși simptomatologia raportată se încadra în categoria urgențelor majore (Cod Roșu – copil care nu respiră), a fost alertat inițial un echipaj medical de urgență cu asistent”, anunță DSU.

Reprezentanții DSU spun că în conformitate cu reglementărilor aplicabile, se impunea a fi luată în considerare trimiterea la caz, în fază inițiala, a altor categorii de resurse, precum echipaj medical cu medic (care era disponibil și care a fost direcționat la caz ulterior, fiind alertat la ora 13.51 și ajungând la locul solicitării la ora 14.22) sau echipaj de salvare aeriană (care era disponibil).

”Nu au fost identificate dovezi privind alertarea unei resurse medicale aeriene (elicopter SMURD), deși două elicoptere SMURD aflate unul în Brașov și altul în Galați, erau disponibile, iar condițiile meteorologice permiteau executarea misiunii. Primul echipaj medical a ajuns la locul intervenției la aproximativ 26 de minute de la apelul initial, fiind constatată depășirea timpului maxim de ajungere prevăzut pentru intervențiile în mediul rural. Mai mult, la nivelul Punctului de Lucru Parincea, aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău, era disponibilă o autospecială de stingere cu apă și spumă care avea în dotare rucsacul de prim ajutor, fiind încadrată cu trei subofițeri care dețin competențe în acordarea primului ajutor calificat. Resursa putea fi alocată intervenției, având în vedere interesul pacientului și faptul că aceasta era cea mai apropiată resursă de locul solicitării. În această situație, manevrele de resuscitare puteau fi inițiate de personal cu pregătire paramedicală până la sosirea echipajului medical de urgență”, mai precizează DSU.

Un elev de 15 ani din Bacău a murit la școală în timpul unei pauze. Ce spun autoritățile

De menținat că la sosirea primului echipaj medical, persoanele aflate la fața locului efectuau deja manevre de resuscitare, acesta preluând cu continuând manevrele de resuscitare.

Din verificări a rezultat că la fața locului au fost prezente și cadre medicale din comunitate înainte de sosirea echipajului de urgență, dar care nu efectuau manevre medicale la momentul ajungerii echipajului de urgență, așa cum reiese din imaginile filmate de camera de bord a autospecialei.

Echipajul medical ajuns la locul solicitării, nu a transmis date medicale medicului coordonator, nici prin intermediul stației de emisie recepție, nici prin sistemul de telemedicină, așa cum prevăd protocoalele în vigoare.

Concluziile DSU

Cazul a fost încadrat ca urgență majoră, corespunzătoare categoriei „Cod Roșu”, pentru care procedurile permit alertarea unor resurse cu nivel superior de competență.

”Medicul coordonator nu a valorificat toate resursele disponibile la momentul solicitării, deși acestea erau disponibile. Nu a fost solicitată o resursă aeriană, deși cadrul procedural permitea acest lucru și existau resurse disponibile. Nu a fost utilizată o resursă de prim ajutor calificat aflată în proximitatea locului intervenției. În cadrul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău a fost identificat un paravan care separa dispecerii pompieri de dispecerii SAJ, aspect ce poate conduce la deficiențe privind comunicarea și coordonarea situațiilor de urgență”, precizează DSU în urma controlului.

Măsuri și sancțiuni dispuse

DSU a cerut transmiterea raportului către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății.

Totodată, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.000 lei.

S-a solicitat Inițierea unei cercetări interne privind modul de dispecerizare a cazului și nealertarea resursei aeriene disponibile.

Alte măsuri

-Reinstruirea personalului medical, a dispecerilor ISU și a coordonatorilor medicali în ceea ce priveste criteriile de alertare a resurselor aeriene, aplicarea procedurilor operaționale și gestionarea urgențelor majore.

-Reinstruirea personalului privind obligația utilizării tuturor resurselor disponibile în interesul pacientului.

-Eliminarea factorilor care afectează comunicarea în dispeceratul integrat (paravanul)

-Reinstruirea întregului personal operativ privind contravențiile și obligațiile prevăzute de legislația sistemului național de asistență medicală de urgență.

-Analizarea, în cadrul UPU Bacău, a posibilității operaționalizării unu echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.