Vineri, 22 Mai 2026
„Nu părea grav”. Explicații privind intervenția cu o ambulanță fără medic în cazul elevului care a murit la școală

Apar neconcordanțe majore între declarațiile conducerii Serviciului Județean de Ambulanță Bacău și cele ale medicului coordonator care a gestionat apelurile în cazul elevului de 15 ani care s-a prăbușit în curtea școlii și a murit ulterior. Acesta din urmă explică de ce a ales să trimită o ambulanță de tip B, cu asistent, deși în stație se afla și un echipaj cu medic.

Inițial, la caz a fost trimisă o ambulanță cu asistent, nu cu medic. FOTO Shutterstock
Inițial, la caz a fost trimisă o ambulanță cu asistent, nu cu medic. FOTO Shutterstock

Deși situația fusese încadrată ca urgență de cod roșu, iar mai multe apeluri la 112 semnalau că adolescentul era inconștient, la fața locului a fost trimis doar un echipaj cu asistent medical, deși era disponibil și un medic, potrivit Digi24.

Coordonatorul se apără, susținând că nu părea un caz grav

Sorin Gheorghe Enescu, medicul coordonator aflat în serviciu, a confirmat pentru sursa citată că erau disponibile două echipaje în acel moment, unul cu medic și unul cu asistent, însă a considerat că situația putea fi gestionată fără prezența unui doctor

„Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate”, a justificat Enescu decizia, argumentând și că și că autospeciala cu asistent ar fi ajuns mai rapid.

Directoarea SAJ: „Ni s-a spus că nu era medic disponibil”

Șefa SAJ Bacău, Aura Crețu afirmă că, inițial, i s-a transmis că echipajul cu medic era plecat la o altă intervenție. 

„Au spus că n-au echipaj. Au spus că e la altă solicitare”, a afirmat Crețu, explicând că, abia ulterior, a aflat că autospeciala se afla, de fapt, în stație în momentul apelurilor.

Aura Crețu susține că, având în vedere informațiile primite prin 112, respectiv o persoană inconștientă, căzută la pământ, cazul ar fi trebuit tratat ca o urgență care necesita prezența unui medic.

Când s-a cerut sprijin suplimentar, nu mai era niciun medic liber

Situația s-a complicat în momentul în care asistentul ajuns la școală a solicitat ajutor suplimentar. În acel interval, singurul medic disponibil în județ se afla deja la o altă intervenție de cod roșu. Acesta s-a eliberat abia la ora 13:51 și a ajuns la școală la 14:22, continuând manevrele de resuscitare.  Din păcate, la ora 14:38 a fost declarat decesul elevului.

Până la sosirea medicului, manevrele de resuscitare au fost efectuate de profesori și de asistentul medical.

Anchete și verificări

SAJ Bacău a declanșat verificări interne în urma tragediei, O comisie formată din doi medici analizează modul în care au fost alocate resursele în ziua incidentului și urmează să stabilească dacă procedurile au fost respectate. Poliția a deschis, de asemenea, un dosar penal.

