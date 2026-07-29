 Militarii români care au doborât drone rusești în România și Lituania, înaintați în grad în mod excepțional | adevarul.ro
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Foto Militarii români care au doborât drone rusești în România și Lituania, înaintați în grad în mod excepțional

Război în Ucraina
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat miercuri că zece militari ai Forțelor Aeriene Române au fost înaintați în grad, în mod excepțional, în semn de recunoaștere a contribuției lor la misiunile de combatere a dronelor desfășurate în România și în Lituania.

militari romani
Zece militari români au fost înaintați în grad FOTO Facebook / Radu Miruță

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că, alături de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi, a conferit înaintarea în grad, în mod excepțional, pentru zece militari ai Forțelor Aeriene Române.

Potrivit acestuia, militarii s-au remarcat prin contribuția directă la succesul misiunilor de combatere a dronelor desfășurate atât în România, cât și în Lituania.

„Astăzi am avut onoarea să confer înaintarea în grad, în mod excepțional, pentru zece militari ai Forțelor Aeriene Române, alături de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi. Sunt oameni care au contribuit direct la succesul misiunilor de combatere a dronelor desfășurate atât în România, cât și în Lituania”, a transmis ministrul.

Miruță a subliniat că, deși astfel de misiuni fac parte din atribuțiile militarilor, rezultatele obținute sunt remarcabile.

„Da, asta presupune că este misiunea lor, dar orice analiză la rece arată că fac lucruri extraordinare cu ceea ce au la dispoziție”, a afirmat acesta.

FOTO Facebook / Radu Miruță
FOTO Facebook / Radu Miruță

„Succesul nu aparține niciodată unui singur om”

Ministrul interimar al Apărării a precizat că ceremonia a fost un prilej de recunoaștere a meritelor militarilor, dar și de a evidenția importanța muncii în echipă.

„A fost un moment de recunoaștere a meritelor lor. Dar, dincolo de ceremonie și de grade, am vrut să transmit un lucru simplu: succesul nu aparține niciodată unui singur om”, a spus acesta.

El a arătat că în spatele fiecărei misiuni reușite se află o echipă formată din piloți, controlori de trafic aerian, personal tehnic, mecanici și specialiști în supraveghere, comandă și control.

„În spatele fiecărei aeronave care decolează la timp, al fiecărei drone identificate și neutralizate, al fiecărei misiuni îndeplinite fără ca populația să fie pusă în pericol, există o echipă întreagă. Piloți, controlori de trafic aerian, personal tehnic, mecanici, specialiști în supraveghere, comandă și control. Oameni care lucrează coordonat, cu profesionalism și, de multe ori, sub o presiune pe care cei mai mulți dintre noi nu o văd”, a adăugat acesta.

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Totodată, ministrul le-a mulțumit tuturor celor implicați în aceste misiuni.

FOTO Facebook / Radu Miruță
FOTO Facebook / Radu Miruță

Analiză privind securitatea la granița cu Ucraina și din Marea Neagră

Radu Miruță a anunțat că, tot miercuri, la Baza 86 Aeriană Borcea, împreună cu generalul Leonard Baraboi și cu locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș Iacob, a analizat situația de securitate de la granița cu Ucraina și evoluțiile din zona Mării Negre.

Potrivit ministrului, Armata României continuă să monitorizeze permanent situația și să își adapteze măsurile de răspuns.

„Vreau ca românii să știe un lucru: Armata României nu s-a culcat pe o ureche după misiunile reușite din ultimele zile. Dimpotrivă. Zi și noapte, 24 de ore din 24, sunt analizate toate scenariile, sunt reevaluate permanent procedurile, sunt reconfigurate dispozitivele și sunt adaptate măsurile de răspuns la fiecare evoluție din teren”, a adăugat.

FOTO Facebook / Radu Miruță
FOTO Facebook / Radu Miruță

Miruță a precizat că le-a solicitat comandanților să utilizeze toate capabilitățile disponibile pentru protejarea populației și a subliniat că responsabilitatea sa este să asigure Armatei resursele necesare.

„Le-am cerut comandanților să folosească la maximum toate capabilitățile pe care le avem astăzi la dispoziție pentru ca populația să fie protejată în fața oricărei amenințări. Iar responsabilitatea mea este să mă asigur că Armata primește resursele, echipamentele și sprijinul de care are nevoie pentru a-și îndeplini această misiune”, a precizat ministrul.

În încheiere, ministrul interimar al Apărării a transmis un mesaj de apreciere pentru personalul militar: „Siguranța României nu este rezultatul norocului. Este rezultatul muncii neîntrerupte a unor profesioniști care veghează în fiecare clipă, chiar și atunci când noi nu îi vedem. Lor le datorăm respectul și recunoștința noastră.”

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