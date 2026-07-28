UE reacționează după pătrunderea dronelor rusești în România. Diplomatul Rusiei la Bruxelles, convocat de urgență

Uniunea Europeană a convocat însărcinatul cu afaceri al Federației Ruse la Bruxelles, ca răspuns la pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian al României săptămâna trecută.

Anunțul a fost făcut marți de un purtător de cuvânt al șefei diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit dpa, preluat de Agerpres. Oficialul european a transmis că UE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian românesc și consideră incidentul o escaladare gravă din partea Moscovei.

UE condamnă „încălcarea intenționată” a spațiului aerian al României

Potrivit purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, mesajul transmis reprezentantului Moscovei a fost unul ferm.

„Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Acesta a calificat incidentul drept „un act imprudent” și a afirmat că reprezintă „o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei”, care amenință securitatea cetățenilor Uniunii Europene, stabilitatea regională și pacea internațională.

Kaja Kallas propune noi sancțiuni împotriva Rusiei

În contextul acestor incidente, Kaja Kallas a propus statelor membre ale Uniunii Europene adoptarea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Noile măsuri vizează atât incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al statelor membre, cât și atacul rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

Mesaj de solidaritate pentru România și Letonia

Reprezentantul diplomației europene a transmis că România și Letonia beneficiază de sprijinul deplin al Uniunii Europene.

„România și Letonia au parte de solidaritatea și sprijinul nostru deplin”, a declarat purtătorul de cuvânt.

România are o frontieră de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, țară care se confruntă cu invazia militară rusă de peste patru ani. În ultima perioadă, mai multe drone rusești au pătruns în apropierea sau în spațiul aerian românesc, pe fondul atacurilor lansate asupra infrastructurii din sudul Ucrainei.