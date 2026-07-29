 Vara în care România a tras înapoi: cele trei drone doborâte deasupra Deltei și lecția pe care o țară de frontieră nu-și poate permite să o uite | adevarul.ro
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Vara în care România a tras înapoi: cele trei drone doborâte deasupra Deltei și lecția pe care o țară de frontieră nu-și poate permite să o uite

Război în Ucraina
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În vara lui 1940, România a pierdut aproape o treime din teritoriu și din populație fără să tragă un singur foc de armă. Basarabia și nordul Bucovinei au fost cedate Uniunii Sovietice la sfârșitul lui iunie, Transilvania de Nord a fost smulsă prin Diktatul de la Viena la sfârșitul lui august, sudul Dobrogei a trecut la Bulgaria în septembrie. Sistemul de garanții occidentale pe care Bucureștiul își clădise siguranța se prăbușise, iar o țară rămasă singură a aflat pe pielea ei că suveranitatea proclamată pe hârtie nu oprește un ultimatum.

FOTO MApN
FOTO MApN

Peste opt decenii mai târziu, în ultimul weekend din iulie 2026, un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene Române a tras, pentru prima oară, ca să apere cerul de deasupra Deltei. În trei zile consecutive, aparate F-16 au doborât trei drone rusești care pătrunseseră ilegal în spațiul aerian național, una deasupra județului Buzău, celelalte două deasupra Tulcei, ultima duminică dimineață, la aproximativ doisprezece kilometri nord-est de Sulina, în limitele apelor teritoriale românești. Cele trei drone au fost distruse în trei zile consecutive, în județele Buzău și Tulcea, cea mai recentă în zona Sulina. Ministerul Apărării a numărat, de la începutul războiului din Ucraina, treizeci și trei de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul nostru și aproape cincizeci de situații în care fragmente au fost găsite pe pământ românesc. Au fost înregistrate 33 de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național de la începutul războiului. Numai în 2026 s-au înregistrat optsprezece astfel de incursiuni. Până la 26 iulie 2026 au fost înregistrate 18 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian al României.

Cele trei drone doborâte spun un adevăr simplu despre securitatea unei țări așezate pe linia de falie a Europei: ea se construiește din instituții, alianțe și lege, iar forțele care tratează această arhitectură drept o capitulare vând o iluzie pe care istoria a taxat-o deja.

Diferența față de anii trecuți se măsoară chiar în cerul de deasupra Tulcei. În etapele anterioare ale războiului, românii adunau de pe câmp fragmentele dronelor căzute la câțiva metri de case, la Plauru și în alte localități de graniță, iar aparatele erau urmărite și lăsate să se prăbușească. Fragmente de drone rusești au fost găsite pe teritoriul României în apropierea satului Plauru, iar cel puțin 26 de incidente în care drone au ajuns aproape sau în spațiul aerian românesc au fost documentate. Astăzi, aceleași aparate sunt detectate, urmărite și distruse înainte să atingă solul. Capacitatea de reacție a României a crescut fiindcă statul a luat decizii concrete: a investit în aviație, a pregătit piloți, a integrat radarul și comanda în arhitectura aliată.

Una dintre aceste decizii poartă o dată precisă. În februarie 2025, Parlamentul a adoptat legea care permite Armatei să doboare aparatele fără pilot ce trec ilegal frontiera, cu o sută nouăzeci și șase de voturi pentru și nouăzeci și nouă împotrivă. Legea care permite armatei să doboare dronele care intră ilegal în spațiul aerian a fost aprobată cu 196 de voturi pentru, 99 împotrivă și 2 abțineri. Cele nouăzeci și nouă de voturi contra au venit de la AUR, SOS România și POT. Cele 100 de voturi contra au aparținut AUR (55), SOS România (24) și POT (21). Aceleași partide au atacat legea la Curtea Constituțională, invocând o încălcare a suveranității, în special clauza care îngăduie transferul temporar al comenzii către un comandant aliat. Curtea a respins sesizarea. AUR, POT și SOS România au atacat legea la Curtea Constituțională, dar sesizarea a fost respinsă. Apărătorii acestei poziții susțin astăzi că s-au opus doar clauzei privind comanda aliată, pe care o consideră o cedare de suveranitate. Judecata de fond rămâne aceeași.

Refuzul interoperabilității și al comenzii aliate integrate lasă o țară de frontieră singură, iar singură nicio națiune europeană nu-și mai poate apăra cerul. Polonia a aflat asta cu zece luni înaintea noastră. În noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, aproape douăzeci de drone rusești i-au intrat în spațiul aerian, iar Varșovia a doborât mai multe cu sprijinul aliaților, printre care avioane olandeze F-35. Din cele aproximativ 23 de drone, până la 4 au fost doborâte de forțe aliate, iar Polonia a invocat Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic. A fost prima oară când forțe NATO deschideau focul asupra unor aparate rusești de la începutul invaziei. A fost prima dată când o națiune NATO a tras de la lansarea invaziei ruse din februarie 2022. Răspunsul aliat a luat forma operațiunii Eastern Sentry, o consolidare a apărării flancului estic. Chiar și o armată solidă precum cea poloneză a avut nevoie de piloți aliați pentru a-și curăța cerul.

În zilele în care F-16 doborau drone deasupra Deltei, liderul AUR a tăcut. George Simion nu a scris nimic despre Rusia vreme de mai multe zile, iar comunicarea partidului a găsit vinovatul la București, calificând interceptările drept o reușită tactică a militarilor și un eșec strategic al guvernării. În timp ce George Simion a rămas în umbră, comunicarea AUR a calificat incidentul drept o reușită tactică a militarilor și un eșec strategic al guvernării, fără să atace Rusia. În democrațiile mature, agresiunea externă produce reflexul opus. Când dronele au căzut peste Polonia, puterea și opoziția au vorbit cu o singură voce. O cetate asediată nu-și deschide porțile pentru a dezbate cine a lăsat poarta descuiată.

Frontiera estică a României este frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO, iar ceea ce se decide în cerul Deltei privește credibilitatea întregii ordini occidentale. Temeiul solidarității este simplu: securitatea unui cetățean din Tulcea este securitatea unui cetățean al Uniunii. România este frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO, iar securitatea cetățenilor români este în egală măsură securitatea cetățenilor europeni.

Cele trei drone doborâte deasupra Deltei au fost, deopotrivă, un test pentru radar și pentru voință. Radarul a funcționat. Voința se dovedește în felul în care o societate alege să reacționeze la o amenințare externă: strângând rândurile sau căutând vinovați între zidurile propriei cetăți. Istoria nu iartă statele de frontieră care își confundă sloganurile cu securitatea. În vara lui 1940, România a stat singură și a plătit cu hărți. În vara lui 2026 nu a mai fost singură, iar pentru prima oară și-a apărat cerul. Diferența dintre cele două veri se numește alianță, și niciun slogan nu o poate înlocui.

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