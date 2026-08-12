Inflaţia a coborât la 8,16% în luna iulie, iar tendința de scădere va continua

Rata anuală a inflației a scăzut de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie. Rata inflației anuale a intrat pe o pantă de scădere, ca urmare a unui efect de bază favorabil.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) a fost 9,8%", se arată în comunicatul INS.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%. Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Scăderea inflației ar reprezenta o gură de oxigen pentru economie, după o perioadă în care creșterile de prețuri au afectat puternic consumul, încrederea populației și puterea de cumpărare.

Confederația Patronală Concordia estimează o reducere a ratei anuale spre 6% până la finalul anului.