O dronă ar fi fost semnalată, sâmbătă seară, 29 august, în zona Plaja Modern din Constanța. Autoritățile ar fi pregătit o intervenție pentru detonarea aparatului, transmite presa locală.

O dronă ar fi fost semnalată în zona Plaja Modern din Constanța Foto: StirileMedia

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Drona nu avea încărcătură. Aparatul a fost preluat de reprezentanții Gărzii de Coastă, transmite Ziua de Constanța.

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Imagini apărute în spațiul public arată posibile fragmente de dronă aflate pe stâncile din zona Plaja Modern din Constanța.

Alerta vine după mai multe astfel de incidente care au avut loc în această zonă. Miercuri, 26 august, fragmente de dronă au fost descoperite pe plaja din Olimp, iar zona a fost izolată de autorități. Geniștii au detonat controlat aparatul, despre care s-a stabilit că avea încărcătură explozivă.

Tot în această săptămână, un fragment despre care există suspiciunea că provine de la o dronă a fost găsit în zona Cazinoului din Constanța. Obiectul a fost descoperit între stabilopozi și a fost ridicat de polițiști pentru verificări. Asemenea incidente au fost semnalate și în alte zone ale litoralului în ultimele zile.

Un incident mult mai grav a avut loc în luna iunie, în Portul Constanța, unde o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat după ce a fost descoperită în zona portuară. În urma exploziei nu au fost victime, însă au fost înregistrate pagube materiale la o hală și la o navă din apropiere. Zona fusese anterior evacuată și securizată de autorități.

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