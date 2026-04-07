Alertă aeriană la granița cu Ucraina: drone rusești detectate, populația din Tulcea avertizată prin RO-ALERT

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați marți dimineață, după ce forțele Federației Ruse au lansat drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei României.

În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au efectuat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât să fie instituite măsurile de alertare a populației din nordul județului. La ora 00:58 a fost transmis un mesaj RO-ALERT, avertizând cetățenii să rămână precauți și să respecte instrucțiunile autorităților.

ISU Tulcea a precizat că mesajul a fost unul „de informare și avertizare”. Potrivit instituției, populația a fost rugată „să urmeze recomandările transmise dacă situația o impune și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și pun în pericol bunurile materiale și integritatea personală”.

„Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 1.46”, a transmis MApN.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că forțele sale rămân în continuare vigilente, menținând măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.