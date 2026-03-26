RO‑Alert pentru locuitorii din Tulcea: autoritățile avertizează cu privire la obiecte căzute din spațiul aerian

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi, 26 martie, un mesaj RO‑Alert care îi avertizează asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă cetățenilor să rămână calmi și să se adăpostească în locuințe sau în adăposturi speciale de protecție civilă.

Potrivit mesajului transmis prin sistemul de alertă, populația a fost avertizată să își păstreze calmul și să adopte măsuri de autoprotecție.

Autoritățile le-au recomandat locuitorilor din localitățile vizate să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, reducerea riscurilor presupune rămânerea în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori, pe toată durata avertizării.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul RO-ALERT.

Astfel de avertizări au scopul de a informa și proteja populația, iar cetățenii sunt îndemnați să respecte indicațiile transmise prin aceste mesaje.