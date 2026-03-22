Aviația de vânătoare patrulează în nordul județului Tulcea, după un nou mesaj RO-Alert. Ținte detectate în spațiul aerian românesc

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, duminică seară, pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Aceştia sunt avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian deoarece forţele Aeriene Române au detectat ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc.

UPDATE, ora 21:45: Aviația de vânătoare patrulează

„Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naționale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina. Aviația de vânătoare patrulează în nordul județului Tulcea pentru monitorizarea situației. La ora 21.10 a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată”, potrivit unui comunicat al MApN.

Ministerul Apărării Naționale anunță că se coordonează cu aliații în timp real.

”În urmă cu câteva minute IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează locuitorii despre faptul ca este posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian după ce SMFA a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Oamenii sunt sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau în clădiri de protecţie civilă. Durata estimată a alertei este de 90 de minute.