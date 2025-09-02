O nouă alertă aeriană în nordul judeţului Tulcea. Mesaj RO-ALERT valabil 90 de minute

Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis în cursul nopţii în nordul judeţului Tulcea, în contextul războiului din Ucraina. Oamenii au fost avertizaţi privind riscul căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj de tip RO-ALERT transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Avertizarea a venit pe fondul intensificării tensiunilor din Ucraina, iar populaţia a fost informată că există riscul ca obiecte provenite din spaţiul aerian să cadă pe teritoriul României.

Mesajul a îndemnat oamenii să rămână vigilenţi şi să adopte măsuri de protecţie pe întreaga durată a alertei aeriene, care s-a întins pe aproximativ 90 de minute.

Reprezentanţii ISU Delta au transmis că, deşi situaţia a generat îngrijorare în rândul comunităţilor, nu s-au raportat incidente majore sau apeluri la serviciul unic de urgenţă.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, a precizat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase, citat de Agerpres.