Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
Alertă la granița României după noi atacuri cu drone: aeronave de luptă F-16 ridicate de la sol și RO-Alert în Tulcea

Publicat:

Un nou atac cu drone asupra regiunii ucrainene Ismail a pus din nou în alertă autoritățile române, care au ridicat aeronave F-16 pentru supraveghere și au emis un mesaj RO-Alert în nordul Tulcei.

Atac cu drone Foto: Getty Images
Atac cu drone Foto: Getty Images

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de joi spre vineri, 21–22 noiembrie, pentru monitorizarea situației aeriene din zona frontierei cu Ucraina. Decizia a fost luată în contextul unor atacuri intense cu drone lansate de Federația Rusă asupra portului Ismail, aflat în proximitatea graniței fluviale cu România.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la ora 01.33 autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după detectarea unor drone în spațiul aerian ucrainean din apropierea graniței.

MApN subliniază că „nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României”.

Aeronavele F-16 au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 03.42, după finalizarea misiunii de supraveghere.

Ministerul Apărării anunță că menține „un nivel ridicat de vigilență” și monitorizează în permanență spațiul aerian, maritim și terestru al României.

Totodată, MApN precizează că schimbul de informații cu partenerii NATO este constant, iar măsurile de reacție sunt adaptate pentru a garanta securitatea națională și a Flancului Estic al Alianței.

„Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, a transmis MApN.

